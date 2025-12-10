不滿酒駕撞死醫大生判10年 體育主播父聲淚俱下：得不到公平正義

苗栗吳姓洗車工長期無照駕駛，3月酒駕開1輛Toyota Alphard V6撞死陳姓醫學大學生逃逸，台中地院國民法庭今上午依酒駕、肇逃致死2罪判他10年；陳的父親是體育主播，他昨披上兒子實習的白袍出庭，淚訴「沒機會在愛他了」，聽到判決結果聲淚俱下直言，「非常不滿意，得不到公平正義。」

檢方起訴指出，吳男（22歲）今年3月8日凌晨3點多酒後駕駛Alphard上路，經西屯區黎明路、凱旋口時，迎面撞上騎機車外送的陳姓醫大生（21歲），釀陳傷重送醫不治，吳撞人後卻逃逸；警方調閱監視器發現，吳高速撞上陳男，造成陳噴飛重摔，機車支離破碎幾乎全毀，顯見撞擊力道之大。

陳父聽到判決結果，直言「非常不滿意」，一條人命因惡性重大的酒駕肇事行為，最後肇事者只判10年。他坦言很感謝台中地檢檢察官林岳賢、陳昭德在公訴蒞庭上的努力，無奈台灣法律對酒駕致死的刑責實在太輕。

陳表示，日本酒駕致死可判到20年，美國甚至是無期死刑，但台灣在這部分結果，對家屬沒有辦法接受，此案引發社會高度關注討論，酒駕令人深惡痛絕，他們家屬未來要走的路很長，尤其立法、修法努力。

陳也說，檢察官已經很努力，他認為要包公辦案懲奸除惡，也要給他一把尚方寶劍，但檢察官手上沒有，檢察官再努力，法院也只能判到10年，坦言「非常不滿意這個刑度」。

陳父忍不住啜泣說，他們家屬傷心難過，酒駕致死只判10年，根本得不到公平正義，希望兒子的性命，對社會發生一點影響、價值，未來對酒駕這件事，應該要有更重的刑責，讓社會戒慎恐懼不要再這樣做。

他說，近期社群看到影片，立法委員王世堅談到殺人償命，不應廢除死刑，強化執行死刑，不知他聽到這件酒駕致死案，他作何感想呢？

陳父說，一條21歲年輕生命就因為酒駕事件，一個優秀年輕人走了，他連實現夢想、回饋社會機會都沒有，可惡肇事者卻只判10年。他最後說，先前和律師討論過，二審基本上會尊重國民法官判決，本案要上訴再重判有難度，收到判決後將再討論是否上訴。

