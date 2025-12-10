酒駕惡男撞死21歲醫大生辯「不是故意的」 國民法官今判10年

苗栗吳姓洗車工長期無照駕駛，3月酒駕開1輛Toyota Alphard V6撞死陳姓醫學大學生還逃逸，陳的父親是體育主播，他昨披上兒子實習的白袍出庭，淚訴「沒機會在愛他了」求重判，吳辯稱「不是故意的」；台中地院國民法庭今依酒駕、肇逃致死等罪，判吳男10年，可上訴。

台中地院國民法庭由審判長劉柏駿，2名陪席法官蔡有亮、李依達及6名國民法官參審，8日起密集審理3天，今上午評議後宣判，依酒駕致人於死、肇事逃逸致人於死，各判吳男9年、5年，2罪應執行10年。

檢方起訴指出，吳男（22歲）今年3月8日凌晨3點多酒後駕駛Alphard上路，經西屯區黎明路、凱旋口時，迎面撞上騎機車外送的陳姓醫大生（21歲），釀陳傷重送醫不治，吳撞人後卻逃逸；警方調閱監視器發現，吳高速撞上陳男，造成陳噴飛重摔，機車支離破碎幾乎全毀，顯見撞擊力道之大。

陳男的父親是體育主播，他昨穿著兒子衣服到中院出庭，當庭淚訴「已經沒有機會再愛他」，要司法還給孩子一個公道，要國民法庭嚴懲酒駕惡劣行為，應量處最重之刑。

公訴檢察官陳昭德表示，陳男年僅21歲，失去的不僅是生命，而是所有未來的可能，而吳男有高達15項交通違規累積罰鍰17萬1500元，樣態包括無照、闖紅燈、驟停逼車及拒檢等，直言他根本「視交通規則於無物」，建議量處10年至11年6月徒刑。

審判長劉柏駿昨辯論終結前詢問吳男，對科刑部分有無意見、是否仍有話想陳述？吳起初稱，依辯護人所講的，劉在問他，因陳男的父親目前就在法庭上，是否要和他認錯，請吳自行選擇。

吳猶豫片刻轉向陳父，但陳父當庭起身離開法庭，吳男最後才說，他真的不是故意的，自己一時貪圖方便酒駕，他真的知道錯了，未來會入監好好反省、彌補過錯，希望法院給他悔過機會，從輕量刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康