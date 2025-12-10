快訊

不滿酒駕撞死醫大生判10年 體育主播父聲淚俱下：得不到公平正義

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

聽新聞
0:00 / 0:00

酒駕惡男撞死21歲醫大生辯「不是故意的」 國民法官今判10年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

苗栗吳姓洗車工長期無照駕駛，3月酒駕開1輛Toyota Alphard V6撞死陳姓醫學大學生還逃逸，陳的父親是體育主播，他昨披上兒子實習的白袍出庭，淚訴「沒機會在愛他了」求重判，吳辯稱「不是故意的」；台中地院國民法庭今依酒駕、肇逃致死等罪，判吳男10年，可上訴。

台中地院國民法庭由審判長劉柏駿，2名陪席法官蔡有亮、李依達及6名國民法官參審，8日起密集審理3天，今上午評議後宣判，依酒駕致人於死、肇事逃逸致人於死，各判吳男9年、5年，2罪應執行10年。

檢方起訴指出，吳男（22歲）今年3月8日凌晨3點多酒後駕駛Alphard上路，經西屯區黎明路、凱旋口時，迎面撞上騎機車外送的陳姓醫大生（21歲），釀陳傷重送醫不治，吳撞人後卻逃逸；警方調閱監視器發現，吳高速撞上陳男，造成陳噴飛重摔，機車支離破碎幾乎全毀，顯見撞擊力道之大。

陳男的父親是體育主播，他昨穿著兒子衣服到中院出庭，當庭淚訴「已經沒有機會再愛他」，要司法還給孩子一個公道，要國民法庭嚴懲酒駕惡劣行為，應量處最重之刑。

公訴檢察官陳昭德表示，陳男年僅21歲，失去的不僅是生命，而是所有未來的可能，而吳男有高達15項交通違規累積罰鍰17萬1500元，樣態包括無照、闖紅燈、驟停逼車及拒檢等，直言他根本「視交通規則於無物」，建議量處10年至11年6月徒刑。

審判長劉柏駿昨辯論終結前詢問吳男，對科刑部分有無意見、是否仍有話想陳述？吳起初稱，依辯護人所講的，劉在問他，因陳男的父親目前就在法庭上，是否要和他認錯，請吳自行選擇。

吳猶豫片刻轉向陳父，但陳父當庭起身離開法庭，吳男最後才說，他真的不是故意的，自己一時貪圖方便酒駕，他真的知道錯了，未來會入監好好反省、彌補過錯，希望法院給他悔過機會，從輕量刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吳男酒駕撞死陳姓醫大生，犯後辯稱不是故意的求法院輕判。圖／報系資料照
吳男酒駕撞死陳姓醫大生，犯後辯稱不是故意的求法院輕判。圖／報系資料照
陳父（右）說，一家四口感情非常好，兒子（左2）自幼獨立懂事，一場噩耗令他們一家再也無法圓滿。圖／陳父提供
陳父（右）說，一家四口感情非常好，兒子（左2）自幼獨立懂事，一場噩耗令他們一家再也無法圓滿。圖／陳父提供
陳父表示，兒子自幼是個優秀、獨立又堅持自我的孩子，卻在大四前遭酒駕的吳男撞死，他們家庭再也無法圓滿。圖／陳父提供
陳父表示，兒子自幼是個優秀、獨立又堅持自我的孩子，卻在大四前遭酒駕的吳男撞死，他們家庭再也無法圓滿。圖／陳父提供

國民法官 酒駕

延伸閱讀

台大畢業實習律師酒駕撞死人「願用餘生來彌補」 二審減為4年6月

交通違規17萬罰單沒繳 又酒駕撞死醫大生…他喊「知錯了」求輕判

趙震雄少年犯「入行後也打人」 網傳KTV毆打事件受害者是丁海寅？

穿亡子白袍...體育主播淚灑法庭：求國民法官對酒駕惡劣男判重刑

相關新聞

辜仲諒澄清湖大樓案開庭 他請求解禁赴利雅德爭取棒球列亞運項目

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒捲入「紅火案」衍生的中信銀「澄清湖大樓購地」案，台北地方法院依銀行法背信罪判辜7年8月徒刑...

酒駕惡男撞死21歲醫大生辯「不是故意的」 國民法官今判10年

苗栗吳姓洗車工長期無照駕駛，3月酒駕開1輛Toyota Alphard V6撞死陳姓醫學大學生還逃逸，陳的父親是體育主播...

職籃球星高國豪兄弟互毆控傷害 法院今宣判前「收到和解書」改天再審

職籃球星高國豪因「私約二嫂」風波未息，去年12月家族在宜蘭蘇澳某餐廳聚餐一言不合，竟演變成3兄弟互毆大打出手，從餐廳內打...

28人遭詐騙逾3千萬元 台南弘仁會「水產行」負責人被判28罪

台南檢警追查竹聯幫仁堂弘仁會台南分會2年前以水產行為據點，未經營海鮮水產買賣，實為從事詐欺及暴力不法牟利，據調查，計28...

女員工抽脂豐胸當診所「活招牌」麻醉卻喪命 合夥人更一審逆轉無罪

陸姓女子到尚未開幕的醫美診所應徵，被慫恿抽脂豐胸當「活招牌」，遭無醫師資格的職員池國樑施打過量麻醉藥而癲癇送命，最高法院...

才因減重縮胃過度醫療挨罰 減肥名醫宋天洲又涉詐保30萬交保

調查局接獲檢舉，指高雄市減肥名醫宋天洲為張姓女病患開立不實診斷證明，讓患者向多家保險公司詐保，金額約數十萬元，台北市調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。