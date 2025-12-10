快訊

涉破譯悠遊卡詐財82萬多元 女嫌認罪願調解：只分到2萬多

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

悠遊卡遭破解詐財案，士林地檢9月偵結依偽造有價證券等罪嫌起訴董女等3人，士林地院昨開庭行準備程序，董女認罪並坦承僅分得2萬多元，願與北捷公司調解，法院將改以簡易判決程序審理，預計今年底宣判。

士林地院昨開庭時，檢方依北捷補件將涉案悠遊卡增加到21張，不法金額從69萬餘元增至82萬餘元，董女坦承犯行，指稱受鄭姓少年指使，僅分得2萬餘元，其他都是少年收取，並表示願與北捷公司調解。

北捷代表則表示，暫未獲授權，但將與被告統一調解，若順利調解，願給年輕人機會，法院遂改以簡易判決程序審理，預計年底宣判。

全案源於，透過網路遊戲交友認識的18歲董女與少年鄭男、黃男，今年1月26日起從蝦皮網路賣場購買已破譯的悠遊卡原始檔（含他人所持有記名或未記名之悠遊卡晶片資訊）及空白IC卡，利用手機內建NFC讀寫器功能，將悠遊卡原始檔複製到空白IC卡，再以手機APP「MCT」感應空白IC卡，輸入特定代碼，偽造具有TPASS2.0月票功能悠遊卡十餘張。

3人分持卡片到台北車站、捷運機場第一航廈站、長庚醫院站等處，利用悠遊卡機台操作退款，使機台系統陷於錯誤，多次退款共計69萬1820元，得手後到超商購買遊戲點數，再上網轉售不知情民眾，以此變現牟利；其中董女、鄭男只分4萬元給黃男作為報酬。

悠遊卡公司事後發現退款紀錄異常，報警處理，台北市南港分局警方循線追出3人，董女到案原對犯行坦承不諱，偵查中又改口否認犯行，辯稱「我沒花用這些退款」、「不知道這違法」等；鄭男、黃男則證實犯行不諱。

檢方清查相關退款紀錄、筆錄等，認定董女涉嫌刑法「意圖供行使之用而偽造儲值卡」、「以不正方法由收費設備得財產上不法利益」及違反洗錢防制法等罪，偵結依法起訴，鄭男、黃男涉嫌詐欺罪部分，另分別移送台中、新北地方法院少年法庭審理。

檢方指出，由於案發時鄭男16歲、黃男17歲，董女案發前已知鄭男未成年，仍與少年共同犯罪，建請法院依兒少福利與權益保障法加重其刑；又因董女偵查中屢次避重就輕，認罪後又改口否認犯行，推諉卸責於他人，難認犯後態度良好，建請法院從重量刑。

士林地方法院。記者李隆揆/攝影
