停車繳費機掉600元硬幣！貪心鐵工全拿走 法院判罰6千追繳600
鍾姓鐵工在桃園私人停車場欲繳費離場時，見前面的繳費者沒完成繳費程序便匆忙離去，結果投入600元忘記取走，鍾男起貪念，按下「取消交易」鈕，拿走退幣，桃園地院進行簡易宣判，依侵占離本人持有物罪，判罰金6000元，得易服勞役，犯罪所得600元沒收。
犯罪事實指出，鍾姓男子今年3月14日晚間7時57分在桃園市中壢區某家私人停車場內的繳費機，欲繳納停車費時，見前面男子尚未完成繳費而遺留現金600元在繳費機內，鍾男按下「取消交易」按鈕後，立刻退出12枚50元硬幣，繳完自己的停車費後將退幣侵占帶走，然後駕車離去，前面男子返回發現繳費機內的錢被拿走，於是報警。
報案男子說，他將百元鈔票投入繳費機內後，發現身上的現金還是不夠繳費，於是在尚未完成繳費程序就去找附近超商換零錢，結果忘記取回已投入繳費機內的600元。
中壢警方根據現場監視器，繳費紀錄，找到鍾姓男子；他在警詢及偵查中均坦承，的確有在該處繳費機拾獲12枚50元硬幣共600元，於是將那些退幣帶回家後投入存錢筒；檢方依侵占遺失物罪嫌起訴並聲請簡易判決處刑。
法官認為，被告很清楚在按下「取消交易」鍵後，繳費機會退回前一位（告訴人）投入的現金，明知這筆錢不是他的，只是暫時離開告訴人的掌控，應該把錢返還，或交給警察處理。但他卻把錢據為己有，非常不尊重他人財產權，應受責難，念在犯罪手段沒有使用暴力或其他危險手段，情節不嚴重。
法官審酌，被告犯後坦承犯行、手段尚屬平和，雖表達調解意願，但告訴人當天並未現身，因此調解不成，考量被告犯罪動機、目的、手段、高職畢業學歷、目前從事鐵工工作、家庭經濟狀況小康，判處適當之刑，本案仍可上訴。
