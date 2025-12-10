快訊

台中刺青男幫討債…摩鐵狠踹頭釀昏迷 重傷害未遂判3年半

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓男子在抖音自稱「英國」，社群充斥他壯碩、刺青照片，他出面幫友人談判，卻出腳狠踹余姓男子頭部，釀對方一度昏迷。楊涉犯殺人未遂遭羈押、起訴，他多次聲請交保稱「若真有殺人故意，當天有帶西瓜刀大可回去拿」；台中地院審理後改依重傷害未遂罪判他3年6月，可上訴。

檢警調查，洪姓男子今年5月10日找楊男出面，一起和另名余姓男子談判，雙方約在太平區汽車旅館碰面，但沒多久就起衝突，余見情勢不妙打算逃跑，卻慘遭楊出腳猛力狠踹頭部，釀余頭部受傷一度昏迷。

楊落網後遭羈押，檢方以他朝人頭部攻擊，且楊認為智識正常成年人，明知頭部是人體重要部位，以腳用力踢踹極容易釀人死亡，卻仍為之顯有殺人故意，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

因楊到案後遭收押至今，他聲請交保主張，告訴人要他給付120萬元，對方是K他命、安非他命中毒之人，其把自己從醫院醒來後自己所作所為，和本案無關的費用都算進去，認為調解金額應有一定計算依據，不是告訴人說了算，所以沒和他成立調解。

楊表示，他案發後主動投案，沒有逃亡之虞，他遭羈押無法從事自媒體工作，家中有生命的母親，他不可能拋下母親逃亡，希望法官可以從輕量刑，自己主觀上真的沒有殺人的未必故意，當天有帶西瓜刀也有時間回去拿，如果真的有殺人故意，大可以砍殺對方而不是只用腳踹而已。

台中地院認為，楊男嫌疑重大，加上先前多次被通緝才到案，9月底已裁定楊男自10月2日起，延長羈押2月。

中院原已辯論終結，並訂10月宣判，後認為還有應調查之處，再開辯論庭後，合議庭認為楊男無殺人犯意，審結改依重傷害未遂罪判他3年6月。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

