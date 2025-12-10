拿1成回扣是傳統？台中和平前區長索賄589萬還債 判6年半定讞

台中市和平區前區長林建堂因欠債、選舉開銷，委由清潔隊員謝震宇當白手套，利用前瞻基礎建設計畫補助自來水工程機會，向6間廠商索賄589萬元。有廠商被告知「這是和平區的傳統」，台中地院更一審判林6年6月、謝6年徒刑，分別褫奪公權5年、4年，不法所得沒收。台中高分院駁回林、謝上訴，最高法院維持二審見解，全案定讞。

林建堂2014年12月25日至2020年5月25日，擔任和平區區長；謝震宇自2000年即擔任台中縣和平鄉（改制前）建設課約僱人員，熟稔和平工程事務，與參與公共工程廠商常有互動。台中地檢署起訴指出，林2019年將謝轉任為清潔隊正式職缺，常指派他處理建設課業務，多間承攬廠商都以「老三」稱呼謝（老大為林建堂、老二為區公秘書）；因林選舉花太多錢而欠債，便和謝共謀從前瞻建設補助的自來水工程，向廠商收取10%至15%回扣。

檢方查出，林姓廠商2019年8月1日剛得標，隔天就被謝「邀請」到清潔隊辦公室告知「該要處理的工作要處理好」，暗示要收15％回扣、48萬元，林姓廠商怕被刁難，只好答應；另名呂姓水電行老闆也接到謝電話稱「想承攬就需按比例交付回扣」，並交付85萬元。

另名李姓證人稱，呂跟他說「承攬和平區的標案都要拿1成，這是和平區的傳統」，當他確定得標後，就叫太太準備現金，後來就是一個駝背男子（謝震宇）來跟他收錢。

檢方發現，其餘幾個廠商領標案契約文件時，謝就會說「我這邊有規矩的」或直言「沒有交會比較麻煩」，大多廠商怕遭刁難幾乎乖乖上繳；謝一共代林建堂向6名業者收589萬元回扣，由林拿去還個人土地債務、選舉經費。

台中高分院認為，林建堂、謝震宇在偵查中坦承收取回扣，又於二審審理中共同繳納犯罪所得589萬元，2人就7項犯罪均依貪汙治罪條例第8條第2項前段規定減輕其刑，但不依刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑。

台中高分院指林建堂身為原住民自治區民選首長，卻未能潔身自愛、慎行自持，反利用經辦採購業務的機會收取回扣，不足為下屬榜樣，違背選民付託，念及他認罪、誠實面對錯誤，判他6年6月徒刑適當；碩士畢業的謝震宇領有輕度殘障手冊，判6年刑也無違誤。