職籃球星高國豪兄弟互毆控傷害 法院今宣判前「收到和解書」改天再審

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

職籃球星高國豪因「私約二嫂」風波未息，去年12月家族在宜蘭蘇澳某餐廳聚餐一言不合，竟演變成3兄弟互毆大打出手，從餐廳內打到餐廳外，3人都掛彩，檢方依傷害罪起訴，大哥另涉恐嚇；宜蘭地方法院原定今早宣判，但因雙方進入和解，法院另擇期開辯論庭。

高案原定今天上午宣判，因宣判前法院收到雙方傳真的和解書，表示已進入和解，傷害罪要撤告。宜蘭地院表示，因傷害罪部分屬告訴乃論，且雙方和解就被告犯後態度量刑因子之審酌已有變更，法院認為尚需調查證據，預計17日召開辯論庭。

據了解，３兄弟告上法院時，法官建議雙方和解，疑因和解賠償金談不攏，以致有人把互毆錄影爆料給媒體，引發軒然大波，輿論批評一發不可收拾，高國強於12月5日深夜向二哥高國強夫婦致歉，同時遭禁賽懲罰。

事發於高家去年12月間在蘇澳某家餐廳召集家族庭聚餐，原本開心吃飯，但3兄弟疑因半年多前的高國豪「私約二嫂」風波，心結未解，酒後言談時爆口角，大打出手，高國豪一度被兩個哥哥壓制在地，掙脫後揮拳反擊，大哥高聖文怒嗆「我要弄斷你的腳，讓你沒辦法打球」。

雙方互控傷害、恐嚇等罪，宜蘭地檢署今年9月偵結，依傷害罪起訴3兄弟，但大哥出言恐嚇，另涉恐嚇危安罪，宜蘭地院審理原定今天宣判，但法院收到雙方傳真來的和解書，因傷害罪屬於告訴乃論，若達成和解撤告，法院自然不受理判決，恐嚇屬非告訴乃論繼續審理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高國豪（左）疑酒後與兩個哥哥起衝突，釀成街頭互毆。(影片截圖)
高國豪（左）疑酒後與兩個哥哥起衝突，釀成街頭互毆。(影片截圖)
大哥高聖文（左）追打高國豪。(影片截圖)
大哥高聖文（左）追打高國豪。(影片截圖)
高國豪（右）揮拳打穿白色上衣的大哥高聖文。(影片截圖)
高國豪（右）揮拳打穿白色上衣的大哥高聖文。(影片截圖)

