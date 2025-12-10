聽新聞
「卡商」負責人欠營業稅、罰鍰1億5968萬 不繳被管收了
王姓公司前負責人滯欠營業稅、罰鍰逾1億5968萬元不繳，法務部行政執行署台北分署本月4日向台北地方法院聲請管收，法官審理認為，王顯有履行義務的可能卻不履行，並且有隱匿財產之實，裁准管收。
台北分署指出，王姓前負責人經營的公司前身為國內經營規模數一數二的電信「卡商」，2012年至2017年間年收高達5億元，公司利用非法DMT節費設備，供應鉅量門號予境外客戶，未經主管機關許可而中轉電信，將境外發話佯作國內發話。
分署說，王姓前負責人公司架設的電信節費設備插用電話卡，俗稱「貓池」或「卡池」，多為詐騙集團組織犯罪的機房所使用，危害國人財產安全。
此外，王為求無本經營非法電信業務，先以電話卡外銷出口名目向國稅局申報適用零稅率，企圖申請退稅未果，更向無實際交易的第三人公司購買287張發票，用以虛報2013年12月至2017年10月的進項稅額，進而遭國稅局查獲後，補徵鉅額營業稅、罰鍰。
台北分署追查王虛偽藏匿的金流，並且比對眾多司法文書及關係人證詞，發現王於公司欠稅後，仍令會計人員分次提領大額款項，使累計逾1億3720萬餘元的資金流向不明，他更疑與另一被起訴之詐欺集團合作，相互提供帳戶及資金使用。
