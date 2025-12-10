快訊

民進黨選戰定調續賣「芒果乾」 國民黨拆彈能力受考驗

Netflix與派拉蒙搶親華納 川普之手如何影響併購大戲？

公幼師撐不住了！從特教離職創業 用課程設計寫教育價值

聽新聞
0:00 / 0:00

「卡商」負責人欠營業稅、罰鍰1億5968萬 不繳被管收了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

王姓公司前負責人滯欠營業稅、罰鍰逾1億5968萬元不繳，法務部行政執行署台北分署本月4日向台北地方法院聲請管收，法官審理認為，王顯有履行義務的可能卻不履行，並且有隱匿財產之實，裁准管收。

台北分署指出，王姓前負責人經營的公司前身為國內經營規模數一數二的電信「卡商」，2012年至2017年間年收高達5億元，公司利用非法DMT節費設備，供應鉅量門號予境外客戶，未經主管機關許可而中轉電信，將境外發話佯作國內發話。

分署說，王姓前負責人公司架設的電信節費設備插用電話卡，俗稱「貓池」或「卡池」，多為詐騙集團組織犯罪的機房所使用，危害國人財產安全。

此外，王為求無本經營非法電信業務，先以電話卡外銷出口名目向國稅局申報適用零稅率，企圖申請退稅未果，更向無實際交易的第三人公司購買287張發票，用以虛報2013年12月至2017年10月的進項稅額，進而遭國稅局查獲後，補徵鉅額營業稅、罰鍰。

台北分署追查王虛偽藏匿的金流，並且比對眾多司法文書及關係人證詞，發現王於公司欠稅後，仍令會計人員分次提領大額款項，使累計逾1億3720萬餘元的資金流向不明，他更疑與另一被起訴之詐欺集團合作，相互提供帳戶及資金使用。

王姓公司前負責人滯欠營業稅、罰鍰逾1億5968萬元不繳，法務部行政執行署台北分署本月4日向台北地方法院聲請管收。圖/台北分署提供
王姓公司前負責人滯欠營業稅、罰鍰逾1億5968萬元不繳，法務部行政執行署台北分署本月4日向台北地方法院聲請管收。圖/台北分署提供

財產 詐騙集團 電信業

延伸閱讀

28人遭詐騙逾3千萬元 台南弘仁會「水產行」負責人被判28罪

公益團體銷售貨物 課營業稅

幸運兒是誰？他七堵火車站內超商購物 雲端發票樂中百萬

涉助詐團洗錢案！徐巧芯大姑劉向婕交保 電子腳鐶監控

相關新聞

職籃球星高國豪兄弟互毆控傷害 法院今宣判前「收到和解書」改天再審

職籃球星高國豪因「私約二嫂」風波未息，去年12月家族在宜蘭蘇澳某餐廳聚餐一言不合，竟演變成3兄弟互毆大打出手，從餐廳內打...

28人遭詐騙逾3千萬元 台南弘仁會「水產行」負責人被判28罪

台南檢警追查竹聯幫仁堂弘仁會台南分會2年前以水產行為據點，未經營海鮮水產買賣，實為從事詐欺及暴力不法牟利，據調查，計28...

女員工抽脂豐胸當診所「活招牌」麻醉卻喪命 合夥人更一審逆轉無罪

陸姓女子到尚未開幕的醫美診所應徵，被慫恿抽脂豐胸當「活招牌」，遭無醫師資格的職員池國樑施打過量麻醉藥而癲癇送命，最高法院...

才因減重縮胃過度醫療挨罰 減肥名醫宋天洲又涉詐保30萬交保

調查局接獲檢舉，指高雄市減肥名醫宋天洲為張姓女病患開立不實診斷證明，讓患者向多家保險公司詐保，金額約數十萬元，台北市調查...

仙塔律師為什麼認罪？他分析3關鍵原因：應非良心發現、停損操作罷了

網紅「仙塔律師」涉洗錢、洩密罪起訴，昨天認罪，引起討論。「我一點都不意外」，律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉...

台中刺青男幫討債…摩鐵狠踹頭釀昏迷 重傷害未遂判3年半

台中楊姓男子在抖音自稱「英國」，社群充斥他壯碩、刺青照片，他出面幫友人談判，卻出腳狠踹余姓男子頭部，釀對方一度昏迷。楊涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。