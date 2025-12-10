台中男趁女友蒙眼偷拍性愛片…手機掉床頭櫃露餡 二審賠25萬獲緩刑

台中市蕭姓男子去年7月間在住處趁女友戴著眼罩，以手機拍攝二人歡愛過程，因手機掉落床頭櫃發出聲響被女友察覺要求蕭男刪除，但最後仍不放心，報警提告。一審蕭男雖承認有拍攝二人歡愛影片，但強調經女子同意，但未獲法官採信，判蕭7月徒刑，二審因蕭賠償女子25萬元，達成和解，維持原判，緩刑3年。

判決指出，蕭姓男子在前年底時認識一名女子，二人成為男女朋友，去年7月間，蕭男在住處與女友歡愛時，趁女友戴眼罩時，以手機拍攝二人歡愛過程，因期間手機掉落床頭櫃發出聲響，女子聽到後質問蕭男，蕭男才出示影片，告知有拍攝二人歡愛過程，還稱是「要拿回家自己看」，女子當場要求蕭刪除性愛影像，事後也再度傳訊要求蕭，刪除性愛影像。

女子因不放心向檢警提出告訴，檢方依妨害性隱私及不實性影像罪起訴，台中地院審理時，蕭男雖承認有拍攝性愛影像，但否認有偷拍，強調拍攝影像時，有獲得女子同意。

法官指出，女子除了證稱案發時有當場要求蕭男刪除外，後續還傳訊給蕭男「我先鄭重告訴你，你之前拍我那些照片跟影片，雖然我找不到你放在相簿的哪裡，也不知道你有沒有又重新復原，你最好是全部刪掉」，蕭男回覆「已全部刪除」、「我們雙方同意合解，我本人聲明對妳一切誤會/汙衊/偷拍/偷看手機/造謠，鄭重說聲對不起」等語。

法官審酌，若是合意拍攝，蕭男應會對女友的質疑感到疑問，卻反而在回覆訊息時，表達歉意，足認蕭是未經女子同意拍攝，依法判刑7月。