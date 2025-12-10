28人遭詐騙逾3千萬元 台南弘仁會「水產行」負責人被判28罪

台南檢警追查竹聯幫仁堂弘仁會台南分會2年前以水產行為據點，未經營海鮮水產買賣，實為從事詐欺及暴力不法牟利，據調查，計28人受害，詐騙金額超過3千萬元，黃姓負責人抽取5%報酬，牟利上百萬元，法官認他犯3人以上共同詐欺取財罪等共28罪，分處1年至2年4月不等徒刑。

檢警調查，黃姓男子2年前擔任竹聯幫弘仁會台南分會胤河水產行負責人，創設telegram群組，由擔任一線車手出面交易，再由一線車手與被害人面交取款後，層轉二、三、四線收水及控盤後，再交付由他對接盤口及收水集團。

該詐欺集團成員於2023年5、6月間間以通訊軟體LINE群組向被害人佯稱可於該投資公司虛假投資網站投資等語，致受害人陷於錯誤而交付款項。而詐團成員將偽造工作證、收據等文書列印後，交付一線車手向被害人收款，再將收取款款項層層交付二至四線車手、收水、監控，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿其詐欺犯罪所得。

檢警追出，黃等人至少涉及28件詐欺取財案件，向被害人收取20萬至441萬元不等款項，總計詐騙金額達3103萬2590元。

黃坦承犯行，並於偵查中供稱，他拿取款項的5％，一、二、三線車手都是取款金額1％。且依本案被害人遭詐騙金額總計3103萬2590元，以5％計算其犯罪所得為155萬1629元，並依刑法宣告沒收。

台南地院審酌，黃男指揮本案詐欺集團，林男、陳男擔任三、四線車手，在被害人等交付款項後，向二、三線車手取款，再輾轉交予詐欺集團上游人員，3人犯行造成檢警追查其他集團成員困難，助長詐騙歪風熾盛。