台大畢業實習律師酒駕撞死人「願用餘生來彌補」 二審減為4年6月

知名法律事務所實習律師鄭皓文（原名鄭兆宇）參加迎新送舊聚會，酒後駕駛賓士車返家，超速撞死高姓吊車司機，台北地院國民法官法庭認為鄭未同理被害家屬的心情，依服用酒類致不能安全駕駛因而致人於死罪判他7年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院審理時，鄭起身向死者家屬致歉，說即使被認為「死皮賴臉」也會用餘生來彌補，高院今撤銷改判，減為4年6月徒刑。

台大法律系畢業的鄭皓文（28歲），2023年5月5日晚間開賓士車和同事到台北市光復北路「花滔廚房」餐廳用餐，隨後到忠孝東路5段「SING!GO」KTV續攤，翌日凌晨1時許醉倒於街頭。

6日凌晨5點，鄭攔搭計程車到賓士車停車處，自行開車回家，車子行經萬芳交流道往木柵路出口時擦撞到路邊，車子失控飛過分隔島，波及等待左轉的3輛轎車，54歲高姓駕駛的車遭撞毀，高重傷不治。

北院國民法官庭審理時，公訴檢察官表示，鄭皓文肇事時的時速是84公里，酒駕加上超速是肇事的主因，而鄭酒測值高達每公升0.83毫克，超過標準值3倍，他是實習律師卻知法犯法，惡性重大。

鄭皓文的委任律師說，鄭將面對法律制裁，已承諾這輩子再也不喝酒，還要擔任反酒駕宣導志工。鄭已賠償300萬元給被害人家屬，保險公司也給付家屬200萬元強制險，有展現犯後誠意。

鄭則表示，當天是事務所舉辦迎新送舊聚會，他肇事後頭部也受創，在急診室住了5天，很多事情已記不清楚。他平常很少開車，賓士車是爸爸的，當時因準備律師考試，向父親借車前往圖書館取書，出事當天他是第二次借用。

一審考量鄭皓文知法犯法、犯罪行為惡性重大，犯罪危害至鉅，卻仍爭執酒後駕車意圖，未同理被害家屬的心情，還迫使被害家屬接受他的賠償金，不過，鄭的家庭支持良好，更生可能性高，判7年6月刑。

鄭不服刑度而提上訴，高院準備程序時，律師埋怨一審時聲請調查量刑的證據都沒調查，還說他們主張「腦部受損」是狡辯，並引「李佳修酒駕案」類比，指李的家庭支持、社會復歸條件都不如鄭，定讞的刑度僅5年6月，相形之下對鄭並不公允。

辯護律師稱一審因為鄭兆宇是實習律師而拉高刑度，但實習律師的酒駕注意程度應與一般人一樣，例如以前有「業務過失」加重的規定，現在也刪除，鄭在今年2月24日於北院新店簡易庭與被害家屬達成調解，給付1200萬元賠償且已履行，希望高院考量刑法第59條「情堪憫恕」條款予以緩刑。

但高妻表示，看到鄭會害怕、不舒服，心理過不去，知道法院要開庭，家屬都會緊張、壓力，希望法院可以幫忙討回公道。告訴代理人也稱，鄭身為法律人，對「犯後態度」一事十分清楚，到靈堂跪拜卻還記得拍照，僅是想求輕判的舉措，並非誠心懺悔，指鄭的所作所為是「強迫被害人原諒」。

告代指出，家屬持續傷痛，未達原諒的程度，達成調解的量刑因素，至多酌減1年刑度，希望法院不要給予鄭緩刑的機會。檢方也表示，鄭的犯行令家屬傷痛不已，高母也因傷痛而不幸逝世，鄭為求輕判不斷騷擾被害人家屬，不能當減刑事由。

