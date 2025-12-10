女員工抽脂豐胸當診所「活招牌」麻醉卻喪命 合夥人更一審逆轉無罪

陸姓女子到尚未開幕的醫美診所應徵，被慫恿抽脂豐胸當「活招牌」，遭無醫師資格的職員池國樑施打過量麻醉藥而癲癇送命，最高法院判池2年9月、負責人林玉清2年5月徒刑。診所合夥人周建國、鄭惠升因讓池執行醫療行為，台灣高等法院依違反醫師法判6月得易科罰金之刑，分別併科60、50萬元；鄭上訴，最高法院撤銷發回，高院更一審今改判無罪。

周建國、鄭惠升與林玉清都經醫師考試及格而領有證書，3人與池國樑（原名池岳龍）於2013年5月14日合夥，林玉清為負責人，成立「微笑國際診所」。

2013年5、6月間，周等人讓沒有取得醫師資格的池國樑執行麻醉業務，4人聯手為陸姓女子施行身體麻醉抽脂再以自體脂肪豐胸手術，同年6月23日傍晚5時40分許起，在手術室內由周建國等4人陸續操作微管抽脂，於準備回填脂肪豐胸階段，由池國樑、林玉清、周建國等人在陸女左胸、右胸施打局部麻醉針（lidocaine），卻沒注意劑量，陸女晚間9點多出現眨眼、抽筋、全身躁動吼叫抽搐等癲癇症狀，因處置失當，經送往國泰綜合醫院急救，到院時已無呼吸及心跳。

陸女事後再轉往台北榮總，仍於同年7月25日上午10點多死亡。

周建國、鄭惠升否認犯行，但高院前審依林玉清等人的證述、法務部法醫研究所函文及解剖報告書、衛生福利部醫事審議委員鑑定書等相關書證，認定2人共同非法執行醫療業務及過失致死等犯行事證明確，應從較重的醫師法第28條論罪。

原本台北地院判周2年、鄭1年10月徒刑，但高院前審考量周已與告訴人以300萬達成調解且給付完畢，鄭雖沒和解，但為告訴人提存100萬元，因此撤銷改判。前審認為周、鄭明知池國樑沒有醫師資格，卻與他共同替陸女手術，破壞政府對於專業資格頒授與認定，加上應注意手術須在齊備生命監測儀器及急救設備的環境中施行，施行手術過程中應注意局部麻醉藥物劑量，兩人卻疏忽，且當陸女抽搐、癲癇又給予適當的緊急處置，讓她喪失寶貴性命，因此依法判量刑。

鄭惠升否認參與手術，上訴最高法院，最高法院依周建國、池國樑等人證述，發現鄭似乎沒加入，認為對鄭有利的證據高院未採，因此撤銷、發回更審。