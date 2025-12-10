快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

仙塔律師為什麼認罪？他分析3關鍵原因：應非良心發現、停損操作罷了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

網紅仙塔律師」涉洗錢、洩密罪起訴，昨天認罪，引起討論。「我一點都不意外」，律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專分析3大可能原因，他表示，仙塔律師的認罪，與其說是良心發現，不如說是經過精密的法律風險評估後的停損操作罷了。律師需要幫自己計算法律風險，從某方面來看也算是學以致用。

王至德表示，他的友人好奇，「律師不是應該最會辯護嗎？怎麼這麼快就投降？」他認為，第一，認罪是為了生存，不是為了正義。在一般人的眼裡，認罪等於承認自己做錯事；但在律師眼裡，認罪往往是一個「止損點」。仙塔律師都已經被70萬交保了，代表檢方手上掌握的證據可能有一定的殺傷力。

第二，律師資格保衛戰。王至德表示，依照律師法，如果律師因為故意犯罪受有期徒刑以上刑之裁判確定，是可能會被移付懲戒，最嚴重可能會除名。如果不認罪硬幹，最後被判刑且沒有緩刑，可能就是職業生涯的終結。認罪博取檢察官跟法官的好感，爭取緩刑，才是保住飯碗的理性選擇。

王至德表示，第三，賭徒謬誤與律師的計算。有在辦刑案的律師都知道，證據攤開來，勝率有多少心裡都有數。硬凹到底，如果輸了就是重判；認罪至少人身自由跟職業資格可能保住。仙塔律師只是做了一個「理性經濟人」會做的決定，「既然莊家（檢方）牌面大，那就蓋牌輸一半，不要梭哈把身家（律師執照）都賠進去」。

他說，在刑事案件裡，認罪不代表真心承認犯罪，「仙塔雖然認罪了，但不見得覺得自己有犯罪」。良心發現是自己知道自己做錯事，後來覺得對不起良心，然後坦承或是彌補過錯。「仙塔律師不見得覺得自己做錯事（包括真的沒做錯事，及有做錯事只是不認錯），所以應該不是良心發現」。

為什麼很多情況律師會叫當事人認罪，王至德表示，很多民眾找律師，以為律師就是要把黑的說成白的，其實大錯特錯。刑法第57條規定法官量刑要審酌「犯罪後之態度」。認罪、悔過、賠償，都是良好的犯後態度，是爭取輕判或緩刑的關鍵密碼。如果不論證據確鑿與否都叫當事人「打死不認」，那不叫幫忙，那叫「把當事人往火坑裡推」。

網紅「仙塔律師」涉洗錢、洩密罪起訴，昨天認罪，引起討論。律師王至德分析可能原因。圖／取自「法老王 - 王至德律師」臉書粉專
網紅「仙塔律師」涉洗錢、洩密罪起訴，昨天認罪，引起討論。律師王至德分析可能原因。圖／取自「法老王 - 王至德律師」臉書粉專

