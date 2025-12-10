花蓮天王星震垮1死 營造商過失致死起訴

0403強震導致花蓮市「天王星」大樓塌損。本報資料照片 0403強震導致花蓮市「天王星」等多棟大樓塌損，康姓女老師為救愛貓罹難。花蓮地檢署調查年餘，發現大樓梁與柱配筋不足等嚴重缺失，造成耐震力不足，認定營造公司陳姓負責人未監督依規施工，依過失致死罪起訴，並對已移民的曹姓建築師發布通緝。

追查曹姓建築師經手案件時，檢方赫然發現，7年多前花蓮0206地震中倒塌的「吾居吾宿」大樓也是他設計的。吾居吾宿這棟樓事後也被查出嚴重偷工減料，但當時違法部分已逾10年追訴時效，檢方處分不起訴。

去年4月3日清晨花蓮發生強震和多起餘震，檢方認為，天王星大樓有結構計算、設計及承造等缺失，1樓柱子先被破壞，再向南傾斜倒塌，住戶康老師遭壓死。

1984年天王星興建時，規定須檢附「地質鑽探報告書」及「結構計算書」，當時委由曹男簽證擔任天王星大樓建案設計人、監造人，陳男負責土木技師結構計算書，再由曹簽證。

但陳男對靜載重低估34.2%，水平地震橫力少算28.4%，一樓高度3.6公尺也與建築圖說4.5公尺不符，造成一樓梁柱配筋不足；曹男未充分注意就簽證通過。

加上陳姓負責人未確實督工、勘驗，導致天王星大樓建物柱兩端箍筋間距偏大，圖說為10公分卻施作成15公分，主筋搭接長度不足約30%，使鋼筋強度僅能發揮70%，降低結構強度暨耐震能力，影響建築結構安全。

檢方調查，營造公司謝姓經理、陳姓土木技師2人已死亡不起訴；曹姓建築師2013年註銷事務所登記，戶籍不在國內，發布通緝。陳姓負責人輕忽怠慢架空建物安全機制，導致施工重大瑕疵，且犯後矢口否認未見悔意，提起公訴。

陳姓營造商辯稱，天王星大樓設計、土木都由曹姓建築師與陳姓土木技師負責，監造也是公司謝姓經理負責，他都不知情。

天王星大樓都市更新會表示，建案當年即有管理鬆散、程序不完備等問題，造成難以彌補遺憾；希望此事能促使未來建築專業制度更嚴謹，避免悲劇重演。