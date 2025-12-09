才因減重縮胃過度醫療挨罰 減肥名醫宋天洲又涉詐保30萬交保

調查局接獲檢舉，指高雄市減肥名醫宋天洲為張姓女病患開立不實診斷證明，讓患者向多家保險公司詐保，金額約數十萬元，台北市調查處9日搜索扣押病歷等證物，約談宋天洲等人到案，台北地檢署訊後依詐欺罪命宋天洲30萬元交保。

宋天洲被諭知交保後，不到10分鐘火速辦保離去，檢調將分析過濾扣案病歷，擴大清查是否還有其他病患涉詐保。據了解，宋天洲因減重縮胃事件鬧大後，檢調為保全證據，決定發動偵查。

另外，涉及詐保的張姓女病患5萬元交保，檢調同步以證人約談邱姓女醫師、義聯集團吳姓男職員，調查後認2人與案情無關，訊後請回。

宋天洲今年4月在兼診的博田國際醫院，替一名女病患進行「SASI縮胃手術」，價格24萬元，沒想到患者術後卻出現食不下嚥、生活無法自理的情況，就連站立走路都有困難，甚至出現失智症狀，被診斷出「維尼克氏腦病變」。

高雄市衛生局獲悉後，旋即調查手術流程與適應症，共調閱博田醫院病歷45本、義大大昌醫院病歷209本，調查發現宋天洲有過度醫療的不當行為，自2025年10月27日起停業4個月，且需完成醫學倫理及醫事法規各10小時的繼續教育。

調查顯示，宋天洲曾替多位未成年病患進行手術，涉及多項醫療違規，依違反醫師法移付懲戒；另外宋天洲也在社群平台刊登醫療廣告，卻未告知手術風險等，所有違規行一併開罰15萬元。