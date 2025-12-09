聽新聞
0:00 / 0:00
才因減重縮胃過度醫療挨罰 減肥名醫宋天洲又涉詐保30萬交保
調查局接獲檢舉，指高雄市減肥名醫宋天洲為張姓女病患開立不實診斷證明，讓患者向多家保險公司詐保，金額約數十萬元，台北市調查處9日搜索扣押病歷等證物，約談宋天洲等人到案，台北地檢署訊後依詐欺罪命宋天洲30萬元交保。
宋天洲被諭知交保後，不到10分鐘火速辦保離去，檢調將分析過濾扣案病歷，擴大清查是否還有其他病患涉詐保。據了解，宋天洲因減重縮胃事件鬧大後，檢調為保全證據，決定發動偵查。
另外，涉及詐保的張姓女病患5萬元交保，檢調同步以證人約談邱姓女醫師、義聯集團吳姓男職員，調查後認2人與案情無關，訊後請回。
宋天洲今年4月在兼診的博田國際醫院，替一名女病患進行「SASI縮胃手術」，價格24萬元，沒想到患者術後卻出現食不下嚥、生活無法自理的情況，就連站立走路都有困難，甚至出現失智症狀，被診斷出「維尼克氏腦病變」。
高雄市衛生局獲悉後，旋即調查手術流程與適應症，共調閱博田醫院病歷45本、義大大昌醫院病歷209本，調查發現宋天洲有過度醫療的不當行為，自2025年10月27日起停業4個月，且需完成醫學倫理及醫事法規各10小時的繼續教育。
調查顯示，宋天洲曾替多位未成年病患進行手術，涉及多項醫療違規，依違反醫師法移付懲戒；另外宋天洲也在社群平台刊登醫療廣告，卻未告知手術風險等，所有違規行一併開罰15萬元。
宋天洲當時表示，有規勸病患不要動手術，並提供其他替代方案，但病患堅持要進行手術，他將依程序提出申覆，沒想縮胃事件不到2個月，又因開立不實診斷證明，協助病患詐保被檢調搜索約談。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言