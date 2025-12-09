WiFi分享器裡頭有針孔 女員工房內除毛遭偷拍 老闆搞鬼被判5月

台南一公司羅姓負責人3年前以改善WiFi訊號為由，在2樓女員工宿舍內裝設內有針孔攝影機無線路由器1台，偷拍女員工剃恥毛等影像，去年6月間女員工察覺其位置有異，拆解後發現有針孔攝影機，揭露老闆惡行，羅否認犯行，惟事證確鑿，法官認他犯無故攝錄他人性影像罪被判5月。

羅辯稱，無線路由器是從兄長住處所取得，他不知道該無線路由器內裝有針孔攝影機及記憶卡。他說，因為女員工房間是在公司3樓辦公室及宿舍的正中央，且其房間內才有插座，而房間外沒有插座，所以才裝在其房間內，「對大家的訊號比較好」他說。

然而，羅的兄長證稱，他改裝無線路由器僅有2支天線，並稱他改裝無線路由器其外觀與本案查扣無線路由器外觀並不相似。同時，本案查扣無線路由器的天線支數計有6支，兩者間顯有重大差異。

台南地院認為，羅為成年男性，而女員工為獨居女性，縱使羅為女方雇主，為對他人隱私權尊重，也不得任意進入其獨居房間，更何況WiFi訊號或有裝設必要，或時有卡頓、訊號不良情形，可隨時找到女方陪同下入內裝設或調整無線路由器。

至於羅三番二次於趁女員工不在房間之際，侵入其住宿房間，其用心及目的無他，趁女方不在，利於裝設無線路由器及調整竊錄角度而已。