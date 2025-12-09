快訊

才因減重縮胃過度醫療挨罰 減肥名醫宋天洲又涉詐保30萬交保

涉案第4警 中和警分局偵查佐甫洩密交保又遭拘提

幸運兒是誰？他七堵火車站內超商購物 雲端發票樂中百萬

WiFi分享器裡頭有針孔 女員工房內除毛遭偷拍 老闆搞鬼被判5月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南一公司羅姓負責人3年前以改善WiFi訊號為由，在2樓女員工宿舍內裝設內有針孔攝影機無線路由器1台，偷拍女員工剃恥毛等影像，去年6月間女員工察覺其位置有異，拆解後發現有針孔攝影機，揭露老闆惡行，羅否認犯行，惟事證確鑿，法官認他犯無故攝錄他人性影像罪被判5月。

羅辯稱，無線路由器是從兄長住處所取得，他不知道該無線路由器內裝有針孔攝影機及記憶卡。他說，因為女員工房間是在公司3樓辦公室及宿舍的正中央，且其房間內才有插座，而房間外沒有插座，所以才裝在其房間內，「對大家的訊號比較好」他說。

然而，羅的兄長證稱，他改裝無線路由器僅有2支天線，並稱他改裝無線路由器其外觀與本案查扣無線路由器外觀並不相似。同時，本案查扣無線路由器的天線支數計有6支，兩者間顯有重大差異。

台南地院認為，羅為成年男性，而女員工為獨居女性，縱使羅為女方雇主，為對他人隱私權尊重，也不得任意進入其獨居房間，更何況WiFi訊號或有裝設必要，或時有卡頓、訊號不良情形，可隨時找到女方陪同下入內裝設或調整無線路由器。

至於羅三番二次於趁女員工不在房間之際，侵入其住宿房間，其用心及目的無他，趁女方不在，利於裝設無線路由器及調整竊錄角度而已。

法官審酌羅為女方的雇主，利用其信任，為滿足一己之私慾，在女方房間內安裝針孔攝影機，攝錄其身體隱私部位，顯不尊重其性隱私，依其手段觀之，顯非一時衝動而偶發犯之，造成女方身心受創並影響工作、生活甚深，至今仍未向她道歉，尚未與女方達成和解或取得其諒解等一切情狀，認羅犯無故攝錄他人性影像罪判刑5月，可易科罰金。

台南地院審酌，羅男為女方的雇主，在女方房間內安裝針孔攝影機，攝錄其身體隱私部位，造成女方身心受創並影響工作、生活甚深，至今仍未向她道歉，認他犯無故攝錄他人性影像罪判刑5月。圖／本報資料照
台南地院審酌，羅男為女方的雇主，在女方房間內安裝針孔攝影機，攝錄其身體隱私部位，造成女方身心受創並影響工作、生活甚深，至今仍未向她道歉，認他犯無故攝錄他人性影像罪判刑5月。圖／本報資料照

房間 針孔攝影機 隱私權

延伸閱讀

陳玉珍提案微罪緩刑可參選 綠營質疑：為蘇清泉開後門

勒索風電廠商被判5年半 麥寮前鄉長稱捐款做公益...求給改過機會

台南國小班導要3女童當小老師卻偷拍裙底 忘關閃光燈才曝光

曾執導華山分屍紀錄片 名導遭前女友控疑偷拍私密照警方回應了

相關新聞

才因減重縮胃過度醫療挨罰 減肥名醫宋天洲又涉詐保30萬交保

調查局接獲檢舉，指高雄市減肥名醫宋天洲為張姓女病患開立不實診斷證明，讓患者向多家保險公司詐保，金額約數十萬元，台北市調查...

影／減肥名醫宋天洲驚傳涉詐保 調查局搜索約談到案

調查局接獲檢舉，指高雄市減肥名醫宋天洲替病患開立不實診斷證明，讓患者可向保險公司詐領款項，金額約數十萬元，台北市調查處今...

鄭文燦貪汙案！法院認監聽鄭未陳報恐影響證據力 檢方：監聽具證據力

海基會前董事長鄭文燦被控於市長任內收賄涉貪案，桃園地院今進行第10次準備程序，勘驗證人廖俊松、侯水文偵訊光碟中未載明於筆...

WiFi分享器裡頭有針孔 女員工房內除毛遭偷拍 老闆搞鬼被判5月

台南一公司羅姓負責人3年前以改善WiFi訊號為由，在2樓女員工宿舍內裝設內有針孔攝影機無線路由器1台，偷拍女員工剃恥毛等...

三地集團創辦人鍾嘉村被羈押2個月 2.2億交保後身形明顯變瘦了

集團資產逾千億的三地集團創辦人鍾嘉村，被控透過灌水工程款等方式，從光電場工程款、開發費收取回扣，不法金額估3億5084萬...

天王星大樓倒塌釀1死建商遭訴 屋主：以為天災竟是人禍

花蓮市天王星大樓在0403強震中倒塌釀1死，檢方依過失致死罪起訴建商；大樓所有權人表示，本以為天災竟是人禍，感謝縣府協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。