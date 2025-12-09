聽新聞
影／減肥名醫宋天洲驚傳涉詐保 調查局搜索約談到案
調查局接獲檢舉，指高雄市減肥名醫宋天洲替病患開立不實診斷證明，讓患者可向保險公司詐領款項，金額約數十萬元，台北市調查處今搜索約談宋天洲等人到案，詢後依詐欺罪移送台北地檢署複訊，預料會有強制處分。
此外，涉及詐保的張姓女病患5萬元交保，檢調同步以證人約談邱姓女醫師、義聯集團吳姓男職員，2人訊後已請回。
宋天洲先前在兼診的博田國際醫院，因替患者執行腹腔鏡胃袖狀切除術，涉過度醫療出現併發症，高雄市衛生局獲悉後，隨即對手術流程與適應症進行全面調查。調查期間共調閱博田醫院病歷45本、義大大昌醫院病歷209本，發現宋天洲於2家醫院有多名接受手術個案、未達國內外減重手術適應症標準，且在未執行完整評估下，即對未成年患者執行減重手術，涉過度醫療、依違反醫師法移付懲戒。
衛生局除命宋天洲自10月27日起停業4個月，也將全案移送地檢署偵辦。宋天洲對此不服，表示將依程序提出申覆，沒想縮胃事件不到2個月，又因替病患開立不實診斷證明，協助詐領保險，被檢調約談到案。
