三地集團創辦人鍾嘉村被羈押2個月 2.2億交保後身形明顯變瘦了

集團資產逾千億的三地集團創辦人鍾嘉村，被控透過灌水工程款等方式，從光電場工程款、開發費收取回扣，不法金額估3億5084萬元，高雄地檢署依特別背信、證券交易法等罪起訴鍾嘉村，鍾涉案收押2個月，今下午家人籌集2.2億元幫他辦理交保，晚間6時40分許踏出法院時，身形明顯瘦弱許多。

鍾嘉村透過集團旗下興櫃公司三地能源，與開陽能源合資成立合豐能源公司，2019年4月間，合豐公司向鍾嘉村承租土地，並跟開陽簽訂工程、採購及施工統包合約，開陽需支付每千瓦5000元開發費給合豐能源。

事後該開發費卻透過假合約，由開陽匯款至鍾嘉村實際掌控的尚發公司。另外再透過灌水工程款，將光電場開發案層層轉包，中間差額則作為回扣放入鍾嘉村口袋，檢調估不法金額約3.5億元。

鍾嘉村10月被拘提後聲押至今，昨起訴移審法院，檢辯雙方針對是否續押、交保激辯，檢方認為若要交保，扣除他已繳回1.2億元不法所得，保釋金不可低於2.2億元。

庭審期間，法官問鍾嘉村2.2億元交保有無問題，但鍾嘉村喊話「資金有困難，籌不出來，希望可以降低一點，我身體狀況很不好，不要再押了」。

最後裁定鍾嘉村羈押不禁見，今早鍾嘉村家屬已籌集逾2億元現金，一早就遞狀向法院聲請交保，法院最後裁定2.2億元交保，並戴電子腳環，且需要定時拍照回傳近況，但考量鍾嘉村罹癌，需至醫院就醫，未限制住居所。