社會勞動怎麼做更到位？金門地檢署邀執行機構面對面交流座談

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

為提升社會勞動與義務勞務制度的執行效能，金門地檢署今日舉辦「社會勞動及義務勞務執行機關座談會暨易服社會勞動執行小組會議」，由檢察長王柏敦主持，邀集轄區內多個社會勞動執行機關與相關業務人員齊聚一堂，透過座談交流，盤點執行現況，檢討實務挑戰，共同精進制度運作。

據了解，會中聚焦社會勞動制度的運作機制與實際執行流程，針對第一線執行機構在管理、督導社會勞動人與義務勞務人過程中，常見的問題與注意事項進行說明與討論，協助各單位釐清權責分工，提升執行一致性與品質，讓制度得以順利推展，也讓督導人員在實務操作上更具依循。

王柏敦在座談會中感謝各社會勞動執行機構長期以來的支持與配合，他指出，社會勞動制度不僅能有效減輕監所收容壓力，節省國家獄政資源，也為微罪案件提供兼顧家庭與工作、同時回饋社會的替代處遇方式，具備司法、人性與社會公益的多重效益。

金門地檢署表示，透過此次座談，期望強化協助執行機構在管理與督導上的專業知能，並藉由意見交流集思廣益，逐步改善制度推動過程中所面臨的問題與挑戰，進一步提升社區處遇制度的整體成效；未來也將持續在金門地區推廣社會勞動制度，朝向社會勞動人、社區與政府三方共贏的目標邁進。

為提升社會勞動與義務勞務制度的執行效能，金門地檢署今日舉辦「社會勞動及義務勞務執行機關座談會暨易服社會勞動執行小組會議」，由檢察長王柏敦主持。圖／金門地檢署提供
金門地檢署今日舉辦「社會勞動及義務勞務執行機關座談會暨易服社會勞動執行小組會議」，邀集轄區內多個社會勞動執行機關與相關業務人員齊聚一堂，透過座談交流，盤點執行現況，檢討實務運作。圖／金門地檢署提供
