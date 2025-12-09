社會勞動怎麼做更到位？金門地檢署邀執行機構面對面交流座談

為提升社會勞動與義務勞務制度的執行效能，金門地檢署今日舉辦「社會勞動及義務勞務執行機關座談會暨易服社會勞動執行小組會議」，由檢察長王柏敦主持，邀集轄區內多個社會勞動執行機關與相關業務人員齊聚一堂，透過座談交流，盤點執行現況，檢討實務挑戰，共同精進制度運作。

據了解，會中聚焦社會勞動制度的運作機制與實際執行流程，針對第一線執行機構在管理、督導社會勞動人與義務勞務人過程中，常見的問題與注意事項進行說明與討論，協助各單位釐清權責分工，提升執行一致性與品質，讓制度得以順利推展，也讓督導人員在實務操作上更具依循。

王柏敦在座談會中感謝各社會勞動執行機構長期以來的支持與配合，他指出，社會勞動制度不僅能有效減輕監所收容壓力，節省國家獄政資源，也為微罪案件提供兼顧家庭與工作、同時回饋社會的替代處遇方式，具備司法、人性與社會公益的多重效益。