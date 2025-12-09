快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

台英持續司法合作 完成第3名英籍受刑人移交

中央社／ 台北9日電

法務部今天表示，昨天上午順利將1名在國內服刑的英籍受刑人移交英國警官接返回英國服刑。本件為台英簽署受刑人移交協議後，移交返回英國服刑的第3名英籍受刑人。

根據法務部新聞稿，法務部在與英國在台辦事處密切合作下，共同協助在國內服刑的英國籍受刑人得以返回其母國執行剩餘刑期，除有利受刑人家屬就近探視外，也有益於受刑人將來復歸社會，達刑罰特別預防之效。

法務部官員表示，本件英籍受刑人移交案，於今年2月間由英國在台辦事處透過外交部向法務部提出請求，經法務部「跨國移交受刑人審議小組」於10月23日決議同意移交。

為使本件受刑人移交順利進行，法務部持續與英方及相關單位聯繫並交換意見，多次召開工作會議，邀集英國皇家監獄及假釋署、英國在台辦事處、外交部、內政部移民署、法務部調查局國際事務處、桃園市調查處、矯正署、桃園女子監獄及台灣桃園地檢署等機關人員共同參與討論，擇定移交地點、安排戒護措施及規劃執行細節，以確保符合跨國移交受刑人執行程序，終使本件受刑人移交於昨天順利完成。

法務部官員表示，為有助於外籍受刑人重返社會，並兼顧司法主權，台英在民國105年4月間簽署台英受刑人移交協議，另也與歐洲地區國家德國、波蘭、丹麥、瑞士等簽署受刑人移交協議，迄今已完成移交7名德籍受刑人、3名英籍受刑人、1名丹麥籍受刑人、1名波蘭籍受刑人及1名瑞士籍受刑人分別返回其母國繼續服刑。

受刑人 法務部 英國

延伸閱讀

經典賽／查普曼被列入英國初步名單 古巴記者：紅襪允許就參加

法務部與英國司法合作 第3名受刑人移交英國服刑

電子入境卡「中國（台灣）」未改 外交部：全面檢視對韓關係

移民英國後悔！生活不如預期 港媽哭訴2大慘況想回流：沒1天開心過

相關新聞

交通違規17萬罰單沒繳 又酒駕撞死醫大生…他喊「知錯了」求輕判

苗栗吳姓洗車工長期無照駕駛，3月酒駕開1輛Toyota Alphard V6撞死陳姓醫學大學生還逃逸，台中國民法庭今辯論...

六福村狒狒「自由」18天被下令射殺 桃園技工辯以為獵人是用麻醉槍

新竹縣六福村主題遊樂園的東非狒狒前年3月間脫逃，18天後在楊梅民宅被圍捕時中彈死亡，引發爭議，開槍的獵人沒事，下指令的桃...

天王星大樓倒塌釀1死建商遭訴 屋主：以為天災竟是人禍

花蓮市天王星大樓在0403強震中倒塌釀1死，檢方依過失致死罪起訴建商；大樓所有權人表示，本以為天災竟是人禍，感謝縣府協助...

北檢指高虹安案發生後陳歐珀也滅浮報助理費證據 抗告交保遭駁

民進黨前立委陳歐珀被控在擔任立委時收受業者賄賂、詐領助理費涉嫌貪汙874萬元，起訴移審後裁定羈押禁見3月，他聲請具保停押...

花蓮天王星大樓倒塌建商遭起訴 都更會：感謝檢方揭真相、盼法院還公道

花蓮市天王星大樓去年403花蓮強震倒塌，住戶康姓女老師為救愛貓不幸罹難。全案經檢調單位調查，發現1樓梁、柱配筋不足，陳姓...

三地董座鍾嘉村2.2億交保 律師曝他罹3癌症「狀況很差」

高雄三地集團創辦人鍾嘉村被控透過灌水工程款等方式，從光電場工程款、開發費收取回扣，不法金額估3億5084萬元，高雄地檢署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。