花蓮天王星大樓倒塌建商遭起訴 都更會：感謝檢方揭真相、盼法院還公道

花蓮市天王星大樓去年403花蓮強震倒塌，住戶康姓女老師為救愛貓不幸罹難。全案經檢調單位調查，發現1樓梁、柱配筋不足，陳姓營造商否認犯行推諉責任，檢方依過失致死罪嫌提起公訴。天王星大樓都市更新會感謝檢方偵查與縣府協助，釐清人禍因素，對受災戶來說是重要的真相。

天王星都更會表示，感謝花蓮地檢署在長期偵查過程中的努力，逐步釐清天王星大樓倒塌背後可能存在之人為疏失。地震固為天災，但本案已揭露人禍因素確實存在，此對所有受災住戶而言，是重要且必要的真相。

都更會指出，感謝花蓮縣政府於倒塌第一時間即凍結相關負責人資產並限制出境，使後續司法程序能有所保障。雖部分責任人已離世，但其餘相關人員仍應就各自之專業職掌負起應盡責任。

都更會表示，在此深感本建案於當年即存在管理鬆散、程序不完備等問題，建商在利益導向下忽略了建築品質與住戶安全，造成後續難以彌補的遺憾。

天王星大樓倒塌造成住戶失去家園、承受巨大身心創傷，並奪走一條寶貴生命，尊重司法機關量刑意見，期盼法院在審理時能兼顧事實、法律與社會正義，讓真相完全呈現，讓責任能回到應負責的人身上。