聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮天王星大樓倒塌建商遭起訴 都更會：感謝檢方揭真相、盼法院還公道
花蓮市天王星大樓去年403花蓮強震倒塌，住戶康姓女老師為救愛貓不幸罹難。全案經檢調單位調查，發現1樓梁、柱配筋不足，陳姓營造商否認犯行推諉責任，檢方依過失致死罪嫌提起公訴。天王星大樓都市更新會感謝檢方偵查與縣府協助，釐清人禍因素，對受災戶來說是重要的真相。
天王星都更會表示，感謝花蓮地檢署在長期偵查過程中的努力，逐步釐清天王星大樓倒塌背後可能存在之人為疏失。地震固為天災，但本案已揭露人禍因素確實存在，此對所有受災住戶而言，是重要且必要的真相。
都更會指出，感謝花蓮縣政府於倒塌第一時間即凍結相關負責人資產並限制出境，使後續司法程序能有所保障。雖部分責任人已離世，但其餘相關人員仍應就各自之專業職掌負起應盡責任。
都更會表示，在此深感本建案於當年即存在管理鬆散、程序不完備等問題，建商在利益導向下忽略了建築品質與住戶安全，造成後續難以彌補的遺憾。
天王星大樓倒塌造成住戶失去家園、承受巨大身心創傷，並奪走一條寶貴生命，尊重司法機關量刑意見，期盼法院在審理時能兼顧事實、法律與社會正義，讓真相完全呈現，讓責任能回到應負責的人身上。
都更會指出，未來將持續配合司法調查與後續重建行政程序，並在合法範圍內捍衛每一位住戶的權益與安全。本案的真相既已逐步揭露，也希望此事件能促使未來建築專業制度更為嚴謹，避免悲劇重演。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言