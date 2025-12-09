交通違規17萬罰單沒繳 又酒駕撞死醫大生…他喊「知錯了」求輕判

苗栗吳姓洗車工長期無照駕駛，3月酒駕開1輛Toyota Alphard V6撞死陳姓醫學大學生還逃逸，台中國民法庭今辯論終結，吳稱自己「真的不是故意的、知錯了」求輕判，檢察官認為他根本視交通規則於無物，建議量處10年至11年6月，審判長諭知明上午評議後宣判。

檢方起訴指出，吳男（22歲）今年3月8日凌晨3點多酒後駕駛Alphard上路，經西屯區黎明路、凱旋口時，迎面撞上騎機車外送的陳姓醫大生（21歲），釀陳傷重送醫不治，吳撞人後卻逃逸；警方調閱監視器發現，吳高速撞上陳男，造成陳噴飛重摔，機車支離破碎幾乎全毀，顯見撞擊力道之大。

台中地院國民法庭8日起密集審理3天，陳男的父親是體育主播，他今穿著兒子衣服到庭，當庭淚訴「已經沒有機會再愛他」，要司法還給孩子一個公道，要國民法庭嚴懲酒駕惡劣行為，應量處最重之刑。

公訴檢察官陳昭德表示，陳男年僅21歲，失去的不僅是生命，而是所有未來的可能，建請合議庭審酌「生命的重量」，另就相關量刑因子部分，主張吳犯罪情節嚴重，有高達15項交通違規累積罰鍰17萬1500元，樣態包括無照、闖紅燈、驟停逼車及拒檢等。

陳更直言，吳男根本就是「視交通規則於無物」，且過去3次妨害秩序、傷害前科，品行不佳，其雖有家庭支持，具復歸社會可能，但被害家屬無法原諒，不具修復可能。

陳也提到，從司法院量刑系統檢索，自2023年國民法官新制上路後，以本案條件查詢類似判例為零，等同本件合議庭的判決就是未來判決的典範，就酒駕致死、肇逃致死兩罪，建議量處8年至9年6月、4年至5年6月，應執行10年至11年6月。

公設辯護人則主張，吳男犯後一時恐慌逃逸，但他良心最終戰勝恐懼，鼓起勇氣到派出所自首，犯後始終坦承有效節省司法資源，其23歲有正當工作、父母家庭支持，主張符合自首減刑，且不構成累犯，建議兩罪量處6年4月、1年2月，應執行7年。

審判長劉柏駿最後詢問吳男，對於科刑部分有無意見、是否仍有話想陳述？吳起初稱，依辯護人所講的，劉再問他，因陳男的父親目前就在法庭上，是否要和他認錯，請吳自行選擇。

吳猶豫片刻轉向陳父，但陳父當庭起身離開法庭，吳男最後才說，他真的不是故意的，自己一時貪圖方便酒駕，他真的知道錯了，未來會入監好好反省、彌補過錯，希望法院給他悔過機會，從輕量刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康