持空氣槍、開山刀搶劫千萬現金 2男均判刑8年4月

台中市劉姓與楊姓男子7月得知被害人剛收鉅額款項，2人分持空氣槍、開山刀抵住被害人頭部、脖子，搶走新台幣1061萬元現金。台中地院依攜帶凶器強盜罪，分別判2人8年4月徒刑。

依據判決指出，劉男與楊男今年7月接獲暱稱「MU云端-馬云」通知，2人開車到西屯區一處社區守候，等待剛向人收取款項的被害人出現，分持空氣槍、開山刀抵住被害人的頭部、脖子，搶走放有1061萬元現金的手提袋及背包後逃逸。

警方獲報追查將2人拘提到案，從劉男身上查扣現金10萬2000元；楊男身上則查扣到現金3萬3200元。

不過，2人在警詢與法院審理時，對贓款分配說詞不同，2人都說將款項交付給「MU云端-馬云」，但所說的金額數不一樣，無法證實的確有將贓款交給「MU云端-馬云」，法官認定2人犯罪所得各獲得530萬5000元。

法官認為，2人不思以合法途徑賺取錢財，為私吞被害人持有的不明款項，持空氣槍及開山刀犯案，對社會治安造成重大危害，考量已坦承犯行，依犯攜帶凶器強盜罪，分別判處8年4月徒刑。可上訴。