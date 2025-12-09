穿亡子白袍...體育主播淚灑法庭：求國民法官對酒駕惡劣男判重刑

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

苗栗吳姓洗車工長期無照駕駛，累積15項交通違規罰款17萬元卻「一毛都沒繳」，他3月酒駕開1輛Toyota Alphard V6撞死陳姓醫學大學生還逃逸。台中地院今開庭，陳的父親是體育主播，他換上兒子實習的醫師袍，痛斥吳撞人逃逸，任由他而躺在冰冷馬路死去，判國民法庭一定要重判。

檢方起訴指出，吳男（22歲）今年3月8日凌晨3點多酒後駕駛Alphard上路，經西屯區黎明路、凱旋口時，迎面撞上騎機車外送的陳姓醫大生（21歲），釀陳傷重送醫不治，吳撞人後卻逃逸；警方調閱監視器發現，吳高速撞上陳男，造成陳噴飛重摔，機車支離破碎幾乎全毀，顯見撞擊力道之大。

台中國民法庭昨起連續3天密集審理，今下午就量刑意見陳述時，陳的父親換上兒子到醫院實習的白袍，表示他身穿最心愛兒子的衣物，彷彿他也能到庭，他兒子生命沒了、夢想沒了，甚至大學來不及畢業、還沒過22歲生日，每每想到這裡，他身為父親就無比的難過。

他當庭要吳男看看，他兒子是個個性溫柔、善解人意又不失幽默的男孩子，從小認真、辛苦讀書，高三剃了光頭就為了專心考大學，高雄醫學大學4年級到台中實習，因遇瓶頸、對未來選擇困惑，所以他去打工、跑外送，賺延畢1年的學費、生活費，他就個優秀、獨立又堅持自我的孩子。

陳指出，昨聽到吳男沒有汽機車駕照，甚至連考都沒去考過，就長期開著車在路上橫衝直撞，心裡覺得萬分諷刺，兒子不但有機車駕照，甚至利用大三暑假考到汽車駕照，卻在騎摩托車規規矩矩過綠燈的時候被撞死。

他痛斥，吳男犯了所有最惡劣的駕駛行為，把他兒子撞得頭骨破裂，全身18處骨折，每次想到這裡他心都碎了，家庭永遠無法完整了。

陳也提到，他22年前我親自在醫院陪產，迎接兒子出生，沒想到22年後卻必須到台中的太平間認屍，幫兒子辦喪禮、告別式，今還要站在法庭這些話，是難以承受的痛。

他也當庭要求法官、國民法官，對吳男「判好、判滿」，且吳撞人後冷血離開，任由他兒子躺在冰冷的路邊、死去，吳已經犯最惡劣的酒駕，若還不能重判，不僅會讓死者不瞑目、家屬覺得正義無法伸張，期盼改變仍從此案開始。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳父今穿上兒子在醫院實習的白袍，代表兒子出庭盼司法還給他們一個公道。記者曾健祐／攝影
陳父今穿上兒子在醫院實習的白袍，代表兒子出庭盼司法還給他們一個公道。記者曾健祐／攝影
陳父表示，兒子自幼是個優秀、獨立又堅持自我的孩子，卻在大四前遭酒駕的吳男撞死，他們家庭再也無法圓滿。圖／陳父提供
陳父表示，兒子自幼是個優秀、獨立又堅持自我的孩子，卻在大四前遭酒駕的吳男撞死，他們家庭再也無法圓滿。圖／陳父提供

國民法官 駕照 酒駕 無照駕駛 主播

相關新聞

