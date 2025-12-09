聽新聞
0:00 / 0:00
北市議員陳怡君開庭稱「不是貪心的人」 詐助理費等案下月將宣判
北市議員陳怡君及其辦公室主任張惠霖涉詐領助理費、收賄替建商關說建案等，士林地院昨開庭審理，陳哽咽自稱「不是貪心的人」，僅品嘉建設董事長胡偉良維持主張無罪，全案預計明年1月12日宣判。
陳怡君說，她兩屆選舉都虧損，生活並不富裕，尤其是政黨活動需要經費，像是新冠肺炎疫情期間，口罩、酒精等防疫物資，民意代表要想辦法拿出來，強調「若要賺錢，不會將家人房子作為服務處，少賺租金」。
張惠霖認罪，其辯護律師說，此案反映助理費制度缺陷，民代辦公室長期支出龐大、薪資偏低等問題，應修法檢討。此外包含3名掛名助理和品嘉總經理高明義等人，僅品嘉董事長胡偉良維持主張無罪。
陳怡君、張惠霖被控詐領助理費384萬餘元，另被查出收取建商「顧問費」，協助關說建案、許可申請等，士林地檢署今年6月偵結，依貪汙治罪條例「公務員利用職務上機會詐取財物」、「不違背職務收賄罪」、洗錢防制法「一般洗錢罪」、刑法「偽造署押」、「使公務員登載不實罪」起訴陳等7人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言