快訊

張忠謀帶數十位主管花7天下班時間待台積電三廠 進行的秘密任務不簡單

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

聽新聞
0:00 / 0:00

北市議員陳怡君開庭稱「不是貪心的人」 詐助理費等案下月將宣判

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市議員陳怡君及其辦公室主任張惠霖涉詐領助理費、收賄替建商關說建案等，士林地院昨開庭審理，陳哽咽自稱「不是貪心的人」，僅品嘉建設董事長胡偉良維持主張無罪，全案預計明年1月12日宣判。

陳怡君說，她兩屆選舉都虧損，生活並不富裕，尤其是政黨活動需要經費，像是新冠肺炎疫情期間，口罩、酒精等防疫物資，民意代表要想辦法拿出來，強調「若要賺錢，不會將家人房子作為服務處，少賺租金」。

張惠霖認罪，其辯護律師說，此案反映助理費制度缺陷，民代辦公室長期支出龐大、薪資偏低等問題，應修法檢討。此外包含3名掛名助理和品嘉總經理高明義等人，僅品嘉董事長胡偉良維持主張無罪。

陳怡君、張惠霖被控詐領助理費384萬餘元，另被查出收取建商「顧問費」，協助關說建案、許可申請等，士林地檢署今年6月偵結，依貪汙治罪條例「公務員利用職務上機會詐取財物」、「不違背職務收賄罪」、洗錢防制法「一般洗錢罪」、刑法「偽造署押」、「使公務員登載不實罪」起訴陳等7人。

台北市議員陳怡君（左二）與辦公室主任張惠霖（左三）。記者葉信菉／攝影
台北市議員陳怡君（左二）與辦公室主任張惠霖（左三）。記者葉信菉／攝影

陳怡君 收賄 公務員

延伸閱讀

水面漂垃圾、木棧道破損 文化小旅行成恐怖片…蔣萬安：上半年優化

美髮剪刀手改拿畫筆 陳怡君壓克力繪畫展遍歐洲各大畫展

蔣萬安發展夜經濟…地方籲配套 避免重蹈師大商圈覆轍

影／直擊街友心酸！人數減、報案量卻增 北市議員促跨縣市合作

相關新聞

穿亡子白袍...體育主播淚灑法庭：求國民法官對酒駕惡劣男判重刑

苗栗吳姓洗車工長期無照駕駛，累積15項交通違規罰款17萬元卻「一毛都沒繳」，他3月酒駕開1輛Toyota Alphard...

影／周玉蔻爆張淑娟蔣孝嚴「滾床」 和民視編審都稱曾查證胡婉玲

媒體人周玉蔻、蔡玉真指稱前中姐張淑娟與台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被依個人資料保護法各判1年6月...

北市議員陳怡君開庭稱「不是貪心的人」 詐助理費等案下月將宣判

北市議員陳怡君及其辦公室主任張惠霖涉詐領助理費、收賄替建商關說建案等，士林地院昨開庭審理，陳哽咽自稱「不是貪心的人」，僅...

500萬電纜線賤賣78萬 電纜大盜跨縣市犯案主嫌判1年10月

台南北區一高檔建案工地電纜線去年3月間陸續遭竊逾500萬，警方循線在高雄及台南逮捕魏姓等5人，追出邱姓資源回收業者收購贓...

法務部與英國司法合作 第3名受刑人移交英國服刑

法務部國兩司今天表示，昨天已順利將1名在我國服刑的英籍受刑人移交英國警官接返回國服刑，這是我國與英國簽署「受刑人移交協議...

受託保管個案金融卡 嘉縣女社工盜領弱勢補助逾百萬

嘉義縣有名約聘社工高姓女子被控利用職務之便，多次侵占弱勢個案費用、偽造補助文件，涉嫌不法所得達113萬餘元；全案經廉政署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。