北市議員陳怡君開庭稱「不是貪心的人」 詐助理費等案下月將宣判

北市議員陳怡君及其辦公室主任張惠霖涉詐領助理費、收賄替建商關說建案等，士林地院昨開庭審理，陳哽咽自稱「不是貪心的人」，僅品嘉建設董事長胡偉良維持主張無罪，全案預計明年1月12日宣判。

陳怡君說，她兩屆選舉都虧損，生活並不富裕，尤其是政黨活動需要經費，像是新冠肺炎疫情期間，口罩、酒精等防疫物資，民意代表要想辦法拿出來，強調「若要賺錢，不會將家人房子作為服務處，少賺租金」。

張惠霖認罪，其辯護律師說，此案反映助理費制度缺陷，民代辦公室長期支出龐大、薪資偏低等問題，應修法檢討。此外包含3名掛名助理和品嘉總經理高明義等人，僅品嘉董事長胡偉良維持主張無罪。