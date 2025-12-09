聽新聞
0:00 / 0:00
受託保管個案金融卡 嘉縣女社工盜領弱勢補助逾百萬
嘉義縣有名約聘社工高姓女子被控利用職務之便，多次侵占弱勢個案費用、偽造補助文件，涉嫌不法所得達113萬餘元；全案經廉政署調查後，嘉義地檢署依貪汙治罪條例、詐欺及偽造文書等罪嫌提起公訴。
起訴書表示，31歲高女自2022年起於嘉義縣政府所屬某社福中心擔任約聘社工，負責弱勢與脆弱家庭的個案服務，依法具有公務員身分。然而，她因經濟壓力，竟多次利用個案信任與職務機會，侵占金融卡內款項，或藉故向個案親友、慈善單位詐取金錢，甚至盜刻督導印章偽造轉介資料，情節嚴重。
檢廉調查，高女受託保管個案金融卡後，多次至銀行與自動提款機盜領金額，扣除確實支付醫療費後，仍侵占36萬8940元；另在受託保管個人物品時，將其中4463元現金據為己有。
此外，她更以協助申請補助、支付醫療費、代墊開銷等名義，向個案親友共詐得59萬9855元，並以取得的空白收據填載不實內容行使；又透過偽造督導印章、偽造轉介文件，向多個慈善單位詐領補助金與物資，金額達16萬7159元。
案情於慈善機構及個案家屬察覺不符後曝光，高女隨後向廉政署自首。檢方表示，她共涉及侵占、貪汙詐欺、行使偽造私文書及偽造印章等罪，犯意多次、行為反覆，已全數提起公訴，並請求沒收其犯罪所得及偽造印章。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言