快訊

張忠謀帶數十位主管花7天下班時間待台積電三廠 進行的秘密任務不簡單

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

聽新聞
0:00 / 0:00

受託保管個案金融卡 嘉縣女社工盜領弱勢補助逾百萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣有名約聘社工高姓女子被控利用職務之便，多次侵占弱勢個案費用、偽造補助文件，涉嫌不法所得達113萬餘元；全案經廉政署調查後，嘉義地檢署依貪汙治罪條例、詐欺及偽造文書等罪嫌提起公訴。

起訴書表示，31歲高女自2022年起於嘉義縣政府所屬某社福中心擔任約聘社工，負責弱勢與脆弱家庭的個案服務，依法具有公務員身分。然而，她因經濟壓力，竟多次利用個案信任與職務機會，侵占金融卡內款項，或藉故向個案親友、慈善單位詐取金錢，甚至盜刻督導印章偽造轉介資料，情節嚴重。

檢廉調查，高女受託保管個案金融卡後，多次至銀行與自動提款機盜領金額，扣除確實支付醫療費後，仍侵占36萬8940元；另在受託保管個人物品時，將其中4463元現金據為己有。

此外，她更以協助申請補助、支付醫療費、代墊開銷等名義，向個案親友共詐得59萬9855元，並以取得的空白收據填載不實內容行使；又透過偽造督導印章、偽造轉介文件，向多個慈善單位詐領補助金與物資，金額達16萬7159元。

案情於慈善機構及個案家屬察覺不符後曝光，高女隨後向廉政署自首。檢方表示，她共涉及侵占、貪汙詐欺、行使偽造私文書及偽造印章等罪，犯意多次、行為反覆，已全數提起公訴，並請求沒收其犯罪所得及偽造印章。

嘉義女社工涉侵占弱勢金逾113萬，嘉檢偵結起訴。圖／本報資料照片
嘉義女社工涉侵占弱勢金逾113萬，嘉檢偵結起訴。圖／本報資料照片

侵占 印章 廉政署

延伸閱讀

告別20年租屋人生 嘉縣三和派出所動土迎億元新家

台大外籍生罹結核病為個案非群聚 匡逾900人寒假前加速完成篩檢

台大爆肺結核個案 衛福部長石崇良：已匡列約900名接觸者

台大爆肺結核傳染 疾管署：目前確診一個案 衛生單位從嚴匡列

相關新聞

穿亡子白袍...體育主播淚灑法庭：求國民法官對酒駕惡劣男判重刑

苗栗吳姓洗車工長期無照駕駛，累積15項交通違規罰款17萬元卻「一毛都沒繳」，他3月酒駕開1輛Toyota Alphard...

影／周玉蔻爆張淑娟蔣孝嚴「滾床」 和民視編審都稱曾查證胡婉玲

媒體人周玉蔻、蔡玉真指稱前中姐張淑娟與台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被依個人資料保護法各判1年6月...

北市議員陳怡君開庭稱「不是貪心的人」 詐助理費等案下月將宣判

北市議員陳怡君及其辦公室主任張惠霖涉詐領助理費、收賄替建商關說建案等，士林地院昨開庭審理，陳哽咽自稱「不是貪心的人」，僅...

500萬電纜線賤賣78萬 電纜大盜跨縣市犯案主嫌判1年10月

台南北區一高檔建案工地電纜線去年3月間陸續遭竊逾500萬，警方循線在高雄及台南逮捕魏姓等5人，追出邱姓資源回收業者收購贓...

法務部與英國司法合作 第3名受刑人移交英國服刑

法務部國兩司今天表示，昨天已順利將1名在我國服刑的英籍受刑人移交英國警官接返回國服刑，這是我國與英國簽署「受刑人移交協議...

受託保管個案金融卡 嘉縣女社工盜領弱勢補助逾百萬

嘉義縣有名約聘社工高姓女子被控利用職務之便，多次侵占弱勢個案費用、偽造補助文件，涉嫌不法所得達113萬餘元；全案經廉政署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。