受託保管個案金融卡 嘉縣女社工盜領弱勢補助逾百萬

嘉義縣有名約聘社工高姓女子被控利用職務之便，多次侵占弱勢個案費用、偽造補助文件，涉嫌不法所得達113萬餘元；全案經廉政署調查後，嘉義地檢署依貪汙治罪條例、詐欺及偽造文書等罪嫌提起公訴。

起訴書表示，31歲高女自2022年起於嘉義縣政府所屬某社福中心擔任約聘社工，負責弱勢與脆弱家庭的個案服務，依法具有公務員身分。然而，她因經濟壓力，竟多次利用個案信任與職務機會，侵占金融卡內款項，或藉故向個案親友、慈善單位詐取金錢，甚至盜刻督導印章偽造轉介資料，情節嚴重。

檢廉調查，高女受託保管個案金融卡後，多次至銀行與自動提款機盜領金額，扣除確實支付醫療費後，仍侵占36萬8940元；另在受託保管個人物品時，將其中4463元現金據為己有。

此外，她更以協助申請補助、支付醫療費、代墊開銷等名義，向個案親友共詐得59萬9855元，並以取得的空白收據填載不實內容行使；又透過偽造督導印章、偽造轉介文件，向多個慈善單位詐領補助金與物資，金額達16萬7159元。