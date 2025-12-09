快訊

不滿請假被刁難 中華職棒大聯盟工讀生誹謗主管遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

一名中華職棒大聯盟溫姓工讀生因不滿請假遭葉姓場務組員刁難，今年8月間先以個人社群軟體Threads帳號，PO文發表請被刁難ㄧ事，後來又在其他網友刊登葉男FB照片後，又在下方留言指稱葉男騷擾女工讀生。經葉男提告，新北地檢署依加重誹謗罪嫌起訴溫男。

起訴指出，溫男因不滿葉男，先在今年8月22日，於台北市大安區住處，先以個人Threads帳號發文抱怨此事，後來其他網友刊登出葉男FB照片，溫男隨即在下方留言，表示「他覺得很屌，他是聯盟正職，但他騷擾工讀生女生」等噢。

經葉男提告，檢警查出，溫男有關葉男騷擾女工讀生一事為不實言論，因此認定溫男涉嫌散布文字、圖畫意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損葉男名譽，因此將他依加重誹謗罪嫌起訴。

一名中華職棒大聯盟溫姓工讀生，因不滿請假遭葉姓場務組員刁難，先在個人Threads上發文被刁難ㄧ事，後來又在葉男FB照片下方留言指稱葉男騷擾女工讀生，遭新北地檢署依加重誹謗罪起訴。圖/示意圖，取自unsplash
一名中華職棒大聯盟溫姓工讀生，因不滿請假遭葉姓場務組員刁難，先在個人Threads上發文被刁難ㄧ事，後來又在葉男FB照片下方留言指稱葉男騷擾女工讀生，遭新北地檢署依加重誹謗罪起訴。圖/示意圖，取自unsplash

