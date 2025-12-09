快訊

改口認洩密、洗錢罪！網紅「仙塔律師」李宜諪：盼法官從輕量刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

網紅律師「仙塔律師」李宜諪涉幫靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀辯護時，轉達吳女指示要同夥陳永山幫忙賣掉首飾、豪車，依洗錢、洩密罪起訴，她原本不認罪，今天出庭認罪，也撤回聲請證據調查，庭後表示會尊重法官判決。

李宜諪上個月2次出庭時均否認犯行，還指控檢察官誘導認罪，除透過律師聲請傳喚多名證人外，一度想聲請傳喚法學學者對洩密罪進行法律鑑定，不過，今天出庭改變訴訟策略，全部改口且認罪。

李宜諪的委任律師告訴法官，事實上，李女在偵查階段已坦承犯行，願意繳回犯罪所得，希望法院從輕量刑；律師說，李宜諪透露偵查中的資訊，其實不是為了妨礙偵查，也會撤回證據調查的聲請，希望法官可以對李女從輕量刑。

依檢方起訴，李宜諪與另2名律師趙浩程、蔡沅諭涉洗錢、洩密罪，檢方對他們各求刑1年、1年、6月，檢方另起訴呂英菖、吳芳儀12名詐騙集團成員。

檢方控訴，吳芳儀、呂英菖2022年起從事靈骨塔投資詐騙，至少10人受騙達1.6億元，專案小組4月將吳芳儀聲押獲准後，準備查扣吳女等人資產，卻發現吳女名下BMW X6休旅車在吳女收押後被過戶。

檢方查出，吳芳儀遭聲押當天，原本委任趙浩程出庭辯護，趙請李宜諪代班，李女再找蔡沅諭分工；吳女羈押後，李宜諪轉達吳女指示，要求未到案共犯賣掉吳女的金飾、車輛，並指導銷贓如被查辦的說詞，趙、蔡也涉嫌將偵查機密洩漏給詐團。

網紅「仙塔律師santa」李宜諪。圖／聯合報系資料照片
網紅「仙塔律師santa」李宜諪。圖／聯合報系資料照片

