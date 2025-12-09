法官回「你們集團很大」 三地董座一夜籌齊2.2億現金聲請交保

高雄三地集團創辦人鍾嘉村被控透過灌水工程款等方式，從光電場工程款、開發費收取回扣，不法金額估3億5084萬元，高雄地檢署依特別背信、證券交易法等罪起訴鍾嘉村；收押中的鍾嘉村昨傍晚移審法院，因短時間籌不出2.2億元，法官最後裁定羈押，今早家屬已湊齊現金，一早就具狀聲請交保，能否重獲自由等候法官裁定。

鍾嘉村計畫在屏東獅子鄉、車城鄉開發太陽能光電場，由旗下北基國際百分之百持股的三地能源與開陽能源合作，三地、開陽兩公司分別以51%、49%持股合資成立合豐能源。

2019年4月間，合豐公司向鍾嘉村承租土地，並申請電業籌設許可，接著跟開陽能源簽訂工程、採購及施工統包合約，開陽則需支付每千瓦5000元開發費給合豐能源公司，事後該開發費透過假合約，匯款至鍾嘉村實際掌控的尚發公司。

另外再透過灌水工程款，將光電場開發案層層轉包，中間差額則作為回扣放入鍾嘉村口袋，檢調估不法金額約3.5億元。

鍾嘉村10月被拘提後聲押至今，昨起訴移審法院，檢辯雙方針對是否續押、交保激辯，檢方認為若要交保，扣除他已繳回1.2億元不法所得，保釋金不可低於2.2億元。

庭審期間，法官問鍾嘉村2.2億元交保有無問題，但鍾嘉村喊話「資金有困難，籌不出來，希望可以降低一點，我身體狀況很不好，不要再押了」。

但承審法官陳川傑堅持，認為當初鍾嘉村被裁定2000萬元交保時，二審就認為金額太低，對他完全無壓力，「三地集團很大，買得起乖乖，高雄客運，相信有足夠財力」。