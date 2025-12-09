71歲翁狠潑兄鹽酸 不滿喊「當他奴才7年」判6年4月要賠93萬

台中71歲張姓老翁和哥哥有財物糾紛，竟朝他猛潑鹽酸、揮刀砍人，還釀在場1名女員工右眼險失明，法院刑事一、二審都依殺人未遂罪判張6年4月；張兄再提民事對弟弟求償513萬元，張辯稱哥哥擅自賣房、不滿當他7年半奴才才動手，民事判張應給付哥哥93萬元，可上訴。

檢方起訴指出，張翁曾對哥哥施暴，對方申請保護令不得騷擾，但張2024年12月20日下午4點多跑到哥哥位於西區的骨董店，拿工業用鹽酸朝哥哥、在場李姓女店員潑灑，李女雙手、右臉及右眼都遭化學灼傷。

張再度對哥哥潑酸、持刀子砍殺，釀哥哥雙手多處韌帶損傷、頭部撕裂傷及腳骨折，李女遇害往後門逃跑找清水沖洗眼睛並求救，再回現場查看驚覺張兄已中刀倒臥血泊；張翁作案後逃逸，隔天在南投中寮落網。

檢方勘驗現場監視器，發現有拍下張翁潑酸、揮刀的經過，且警方拘提時，也在其身上查獲2瓶工業用鹽酸，認定他犯嫌明確，偵結依殺人未遂、家暴傷害及違反保護令等罪嫌起訴；台中地院一審依殺人未遂等罪一共判張翁6年4月，上訴經台中高分院二審駁回。

張兄再提民事訴訟，主張遭弟弟潑酸、砍傷，包括醫療、看護費用，遇害後內心恐懼晚上難以入睡，精神受重大痛苦，主張精神撫慰金500萬元，一共對弟弟求償513萬1948元。

張翁抗辯稱，兄弟間原要將房子當咖啡廳經營，他也出資裝潢後不到1年，哥哥就擅自將該屋出售，且哥哥買賣骨董也要他開車幫載送、搬運，一直利用他，直言當了哥哥7年半的奴才沒拿到任何錢，種種積怨才憤而潑酸，認為哥哥求償金額過高。