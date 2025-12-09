台中資深清潔隊員貪汙 親友委託幫載咖啡廳垃圾...圖利罪判緩刑

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任台中北屯清潔隊孫姓班長有超過35年資歷，卻因朋友委託幫私下替連鎖咖啡店業者載咖啡杯、塑膠餐盒等營業廢棄物去傾倒，讓對方獲免繳5600元代處理費之利益；台中地院審酌，孫自白、不法利益金額低，2度減刑後依貪汙圖利罪判他1年6月，緩刑3年，可上訴。

台中地檢起訴指出，孫男受賴姓友人委託，2023年3月至4月間指派不知情的隊員，連續到咖啡店載運4趟營業廢棄物至到后里焚化爐傾倒，讓店家王姓業者獲取每趟免繳代處理費1400元，4趟一共5600元，直到內部檢舉才曝光。

檢方訊時，孫表示自1989年就擔任清潔隊班長，清楚咖啡店生產的紙杯等是一般事業廢棄物，清潔隊不得私下清運，他受賴女委託才去幫王姓業者收廢棄物，沒有填寫任何申請資料或陳報，有2名隊員也曾質疑，但自己仍指示繼續幫忙收。

王姓業者也說，自己沒循正式管道請環保局代為清運一般事業廢棄物，而是透過親戚找上孫幫忙；賴女表示，王向她反應北屯清潔隊垃圾車不會經過咖啡店，後來孫告知被檢舉違法指示清潔隊員收垃圾，就要她拿水費通知單作為收運依據。

檢方自查扣手機對話發現，賴女曾傳「一天一大包，只有星期二、六收」、「孫班麻煩你了，這是我表嫂LINE給我的」，孫則回「賴小姐，我會盡快處理。」檢方偵結依貪汙圖利罪嫌起訴孫。

台中地院審酌，孫於偵查中自白、未有犯罪所得，且圖利不法利益5600元未超過5萬元，2度依法減刑，但考量他身為公務員理應奉公守法、不得徇私，考量一切情狀後依貪汙對於主管事務圖利罪，判他1年6月，褫奪公權2年，緩刑3年，並應向公庫支付15萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
咖啡店 廢棄物 貪汙

相關新聞

里長受招待率團赴魯 中共交代「國民黨自己兄弟」...今二審仍無罪

基隆市孝岡里長吳石金被控於2023年邀12名里長等人赴中國大陸旅遊，接受山東省煙台市台辦招待，餐會中稱「國民黨是自己兄弟...

周玉蔻、蔡玉真扯「晶華滾床單」遭前中姐張淑娟提告 高院傳3女

媒體人周玉蔻、蔡玉真指稱前中華民國小姐張淑娟與台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，張淑娟提告，台北地院依個人...

受虐柯基逆轉判還給飼主 台南市府：會強化案件證據蒐集

台南市政府前年底沒入受虐的柯基犬，飼主打行政訴訟，法院認定未構成法令規範「致死之虞」判市府須歸還，市府表示，將強化案件的...

彰化男酒駕10次 出獄後再度酒駕重機載人騎上快速道

彰化縣黃姓男子曾酒駕10次，並被判刑，但他今年8月酒後再度駕駛未掛車牌的重機騎上快速道路，被國道警察攔下，測出酒測值超標...

創辦人接連涉案 三地集團頻賣地套現

六十六歲鍾嘉村從事土地開發起家，創辦的三地集團橫跨通路、房地產及客運，但他接連捲入台南市前議長郭信良行賄案及特別背信等罪...

光電層層轉包 高雄三地集團鍾嘉村涉A走3.5億遭求刑18年

高雄三地集團創辦人鍾嘉村涉灌水工程款收受回扣約三億五千萬元，使集團旗下或轉投資的北基、三地能源、合豐能源權益受損，高雄地...

