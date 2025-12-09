台中資深清潔隊員貪汙 親友委託幫載咖啡廳垃圾...圖利罪判緩刑

時任台中北屯清潔隊孫姓班長有超過35年資歷，卻因朋友委託幫私下替連鎖咖啡店業者載咖啡杯、塑膠餐盒等營業廢棄物去傾倒，讓對方獲免繳5600元代處理費之利益；台中地院審酌，孫自白、不法利益金額低，2度減刑後依貪汙圖利罪判他1年6月，緩刑3年，可上訴。

台中地檢起訴指出，孫男受賴姓友人委託，2023年3月至4月間指派不知情的隊員，連續到咖啡店載運4趟營業廢棄物至到后里焚化爐傾倒，讓店家王姓業者獲取每趟免繳代處理費1400元，4趟一共5600元，直到內部檢舉才曝光。

檢方訊時，孫表示自1989年就擔任清潔隊班長，清楚咖啡店生產的紙杯等是一般事業廢棄物，清潔隊不得私下清運，他受賴女委託才去幫王姓業者收廢棄物，沒有填寫任何申請資料或陳報，有2名隊員也曾質疑，但自己仍指示繼續幫忙收。

王姓業者也說，自己沒循正式管道請環保局代為清運一般事業廢棄物，而是透過親戚找上孫幫忙；賴女表示，王向她反應北屯清潔隊垃圾車不會經過咖啡店，後來孫告知被檢舉違法指示清潔隊員收垃圾，就要她拿水費通知單作為收運依據。

檢方自查扣手機對話發現，賴女曾傳「一天一大包，只有星期二、六收」、「孫班麻煩你了，這是我表嫂LINE給我的」，孫則回「賴小姐，我會盡快處理。」檢方偵結依貪汙圖利罪嫌起訴孫。