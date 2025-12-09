影／醫大生遭酒駕男撞死 體育主播穿兒衣出庭...淚訴沒機會再愛他

苗栗吳姓洗車工3月無照酒駕開1輛Toyota Alphard V6，高速撞死陳姓醫學大學生還逃逸。台中地院今開庭，檢察官列舉吳累計多達15項交通違規罰款17萬多元卻一毛都沒繳；陳的父親是體育主播，他今穿上全身兒子的衣服，當庭淚訴「已經沒有機會再愛他」，要司法還給孩子一個公道。

檢方起訴指出，吳男（22歲）今年3月8日凌晨3點多酒後駕駛Alphard上路，經西屯區黎明路、凱旋口時，迎面撞上騎機車外送的陳姓醫大生（21歲），釀陳傷重送醫不治，吳撞人後卻逃逸；警方調閱監視器發現，吳高速撞上陳男，造成陳噴飛重摔，機車支離破碎幾乎全毀，顯見撞擊力道之大。

台中地院國民法庭今上午開庭，公訴檢察官陳昭德列舉吳男2023年以犯下妨害秩序、傷害等3項前科，均被判有期徒刑確定，且吳開車至今也有高達15件交通違規，罰款金額一共17萬1500元，但吳男「一毛都沒繳。」

陳爸爸說，培養1個兒子到大四快畢業，他又是讀醫學院職能治療，身為家長從小非常關心孩子，從產房看著他出生，最後卻是到太平間認屍，這對所有家長都是難以言喻的痛，何況他們從小認真教育、養育他，親子感情也非常好。

陳也說，兒子自小畢業典禮他們都不缺席，原本今年要開開心心參加他大四畢業典禮，卻因為一場車禍等不到了，對方又以最惡劣的酒駕肇事，還無照、超速闖紅燈，肇事逃逸等等，他辛辛苦苦最愛的孩子就這樣沒有了。

陳不解說，台灣酒駕致死刑責最高只有10年，就算加上肇事逃逸，可能15年都判不到，台灣司法就是這樣才會不符人民期待，這次透過國民法官參審，希望給予酒駕肇事最重的刑責，不僅還給他兒子公道，也是給社會最大警惕，酒駕零容忍、酒駕肇事會被判重刑，這樣兒子的死才有社會價值。

陳爸爸也說，今天穿上全套兒子的衣服，包括西裝外套、襯衫及長褲等，今天以此來出庭，代表兒子好像也來到法庭，身為爸爸的他已經沒有機會再愛他，繼續為他付出，能夠做的事就只有希望透過司法為他討一個公道。

陳淚訴說，兒子這麼年輕，22歲的生日都還沒有過就走了，這是對他們家庭一個非常大且難以承受的打擊，所以很希望這次庭審國民法官參與，可以打破過去法匠的窠臼，還一個公道。