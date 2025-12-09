主打漢方女性調理產品 天一愛本草生物公司、負責人違法起訴

主打漢方女性調理品牌天一愛本草生物公司，2024年被查出排惡露、調理月經的5項產品為生化湯、十全大補湯基準方的加減方，卻未申請藥品許可證，負責人朱耿慶等3人，明知違反藥事法規定卻未即時下架，竟設置防火牆屏蔽政府機關IP，阻撓檢警及行政單位調查，延後下架不法獲利166萬餘元。台北地檢署今偵結，依販賣偽藥罪嫌起訴3人，公司依法科以10倍以下罰金。

檢方追查，36歲朱耿慶、39歲白凱文、34歲黃鼎文2022年10月7日起從陳女取得「淨化精萃」等5項產品的藥液成分及比例，委託相關藥廠製作成品，並以天一愛公司之名義透過行銷公司架設官網，在MOMO、PCHome、蝦皮等管道銷售產品。

愛小月產品組合「淨化精萃」、「養氣精萃」、「補身精萃」產品的銷售、介紹頁面中，要求消費者須按照一定的療程順序飲用，宣稱醫療效能是飲用後可協助小產女性將惡露排乾淨；月經調理產品組合內的「舒孅精萃」、「美妍精萃」同樣要求按照一定療程順序飲用，始可達調理月經功效。

此案送衛福部鑑定5項產品，判定「淨化精萃」、「舒孅精萃」均為生化湯基準方的加減方，而「養氣精萃」、「補身精萃」、「美妍精萃」則均為十全大補湯基準方的加減方，均屬藥事法規定的中藥品，卻未依藥事法相關規定申請藥品許可證，屬於藥事法定義的「偽藥」

苗栗縣衛生局2024年11月間發文要求下架，且告知應依藥事法管理，台北市政府衛生局2024年11月28日稽查天一愛公司在北市中山區的辦公室，檢查紀錄表上明確已違反藥事法第83條販賣偽藥規定。

檢方指出，朱等3人知悉5項產品是藥事法定義的偽藥，仍不願即時下架，視國民健康為無物，繼續銷售給消費者，甚至透過架設香港網站方式，以海外網站的名義在我國境內繼續銷售偽藥，更透過不詳管道取得我國政府機關的IP位置資訊，設置防火牆屏蔽政府機關IP，阻撓檢警及行政單位調查，直到同年12月19日才全數下架，期間銷售不法獲利166萬4410元。