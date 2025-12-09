快訊

肛門灌水、捏生殖器...狠父嫌2歲兒不服管教虐打死 判18年定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓男子不滿2歲兒子不順從管教，多次施虐，包括以棉繩綑綁雙手，蓮蓬頭水管插入肛門灌水、毆打等，最後用拳頭捶打男童腹部2次，導致肝臟損傷、胃破裂，送醫不治。台南地院國民法庭判陳18年徒刑，陳就量刑上訴，台南高分院駁回；最高法院維持二審見解定讞。

陳姓男子（31歲）妻子及育養的一雙姊弟4人同住台南市中西區平價飯店雙人房；2023年7月23日至10月18日晚間7點間，陳認為兒子不順從管教，多次傷害及虐待，男童身上多達20多處擦挫傷、瘀傷。

陳施虐手法包括入睡前以棉繩綑綁雙手，2度用蓮蓬頭水管插入肛門灌水，手捏生殖器，甚至將兒子身體伸至窗外威脅丟下樓，還以冷水沖淋、徒手或以器物擊打身體。

2023年10月18日，幼子剛吃中餐，陳在飯店房間用拳頭搥打平躺的男童上腹部2次，再用手掌重壓同一部位，男童因肝臟損傷及胃破裂，胃內容物流出約500毫升於腹腔，男童腹膜發炎並引發敗血性休克。

陳與妻子當晚發現兒子沒反應，送醫急救無效。生母被依成年人故意對兒童犯傷害罪，一、二審均被判2年，已入監服刑，她出庭作證哽咽說「沒做好母親的責任」，每天都在反省，出獄將為兒子辦法會，減輕病痛。

南院國民法官法庭認定陳姓生父犯成年人故意對兒童犯傷害致死罪，判18年徒刑。陳上訴指原審量刑過重，漏未審酌他還有1名稚齡未成年女兒的最佳利益，與已內國法化的聯合國兒童權利公約（CRC）和高分院另一矚目案件判決意旨相左，請求輕判。

二審認為兒童權利公約第14號一般性意見內，也肯認父母因受刑事追訴有需與子女分離情形，未干預法院依法量刑職權；且兒童為父母保護對象，非父母為違法行為後減輕刑責託詞，不能用以認定原判決科刑裁量不當。

上訴審法院對國民法官案第一審判決應尊重，台南高分院認為陳無「情堪憫恕」情事，駁回他上訴。最高法院認為二審認事用法無違誤，也駁回陳上訴，全案確定。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

陳姓男子不滿2歲兒子不順從管教，多次施虐，包括以棉繩綑綁雙手，蓮蓬頭水管插入肛門灌水、毆打等，最後用拳頭捶打男童腹部2次，導致肝臟損傷、胃破裂，送醫不治。台南地院國民法庭判陳18年徒刑，陳就量刑上訴，台南高分院駁回；最高法院維持二審見解定讞。記者王宏舜／攝影
陳姓男子不滿2歲兒子不順從管教，多次施虐，包括以棉繩綑綁雙手，蓮蓬頭水管插入肛門灌水、毆打等，最後用拳頭捶打男童腹部2次，導致肝臟損傷、胃破裂，送醫不治。台南地院國民法庭判陳18年徒刑，陳就量刑上訴，台南高分院駁回；最高法院維持二審見解定讞。記者王宏舜／攝影

