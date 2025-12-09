快訊

鄭文燦涉貪案今第10度準備庭 受命法官要驗收「作業」

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海峽交流基金會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄涉貪，桃園地院今早第10次準備程序，將勘驗重要證人筆錄及桃市府2018年3月6日會議音檔有誤部分，今由受命法官田時雨主導勘驗廖俊松筆錄中有誤的部分，詎料，檢方並未收到辯方的準備程序狀，當庭不知所以，法官當庭列印書狀，諭命休庭20分鐘讓檢方消化書狀。

桃園地檢署今天蒞庭的除了主任檢察官呂象吾、邱健盛、李頎，公訴組近月新到任的主任吳昇峰也將加入，未來恐將逐漸接手後續審理過程，至於已調任執行科的承辦檢察官陳嘉義依例也會到庭旁聽。

辯方表示，今天勘驗的重要部分，是針對廖俊松在調查局訊問時，曾提及市長鄭文燦有告知要將500萬元取回，但筆錄上這項重點並未記載，因此辯方要求釐清。

海基會前董事長鄭文燦今天上午到桃園地院出庭應訊。記者陳恩惠／攝影
今天蒞庭的檢察官由左到右，分別是公訴主任檢察官吳昇峰、主任檢察官呂象吾及邱健盛。記者陳恩惠／攝影
廖俊松 法官 鄭文燦

