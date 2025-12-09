聽新聞
0:00 / 0:00
鄭文燦涉貪案今第10度準備庭 受命法官要驗收「作業」
海峽交流基金會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄涉貪，桃園地院今早第10次準備程序，將勘驗重要證人筆錄及桃市府2018年3月6日會議音檔有誤部分，今由受命法官田時雨主導勘驗廖俊松筆錄中有誤的部分，詎料，檢方並未收到辯方的準備程序狀，當庭不知所以，法官當庭列印書狀，諭命休庭20分鐘讓檢方消化書狀。
桃園地檢署今天蒞庭的除了主任檢察官呂象吾、邱健盛、李頎，公訴組近月新到任的主任吳昇峰也將加入，未來恐將逐漸接手後續審理過程，至於已調任執行科的承辦檢察官陳嘉義依例也會到庭旁聽。
辯方表示，今天勘驗的重要部分，是針對廖俊松在調查局訊問時，曾提及市長鄭文燦有告知要將500萬元取回，但筆錄上這項重點並未記載，因此辯方要求釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言