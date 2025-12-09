勒索風電廠商被判5年半 麥寮前鄉長稱捐款做公益...求給改過機會

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆於2020在鄉長任內，涉向達德能源集團勒索320萬元，被訴貪汙治罪條例中藉勢藉端勒索財物罪，他坦承犯行並繳回犯罪所得，一審被判5年6月，不服上訴，二審今開庭，他表示，當初受人所託處理，讓雲林風力發電順利推動，請求法官給他改過的機會。

蔡長昆表示，當初為了雲林風力發電順利推動，他受人所託處理，將所有的錢均發給了百姓，地方再也沒有抗爭，他並沒有分到半毛錢，惟檢察官認定其犯罪所得，他也就全部繳回，請求法官給予輕判。

他表示，長期以來就一直捐款公益團體及社福機構等單位，他以後也會繼續捐款給弱勢團體及慈善機構，希望法官能給他改過的機會。

台南高分院合議庭今上午言詞辯論，蔡僅就量刑部分提起上訴，蔡的律師主張，面對地方及黑道勢力交互影響下，當時蔡初任鄉長僅半年，無法與此等勢力相抗衡，因而被動性應付。蔡已徹底悔悟，坦承犯行且繳回犯罪所得，情堪憫恕，建請法官酌減其刑。

另律師也請求法官考量，蔡已年邁且有糖尿病外，相較其他被告判刑比較重。律師希望法官能夠審酌蔡擔任民代及熱心公益等貢獻，酌減其刑。

同時，蔡遭限制出境、出海至本月21日，審判長詢及他對延長出境、出海有無意見，蔡及律師都說，沒有意見。全案預定本月23日宣判。

一審指出，時任麥寮鄉長的蔡長昆，得知德商達德集團的創維公司將在麥寮鄉開發陸域風電，為謀取私利利用其鄉長職務，發文令創維公司停工或以鄉長角色為替鄉民爭取回饋金、賠償發動抗爭；由蔡的友人陳姓男子充當白手套，展示他與蔡長昆的關係，能左右蔡勒令停工決定，進而勒索達德集團給付「定作管路工程」利益，後因陳不符承包條件而未取得承攬工程利益。