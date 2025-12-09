花蓮天王星大樓震垮1死 柱配筋少、缺梁柱...檢起訴營造負責人
花蓮去年發生403地震，康老師為救愛貓返回天王星大樓不幸罹難，花蓮地檢署調查，發現樓梁與柱配筋不足、柱兩端箍筋間距偏大及主筋搭接長度不足等，檢方認為，陳男為營造公司負責人，卻未監督員工與包商是否依規施工，起訴涉犯過失致死罪嫌；另曹姓建築師已移民，發布通緝。
地檢署指出，去年4月3日7時58分9秒，花蓮發生規模7.2地震及陸續的餘震，花蓮市觀測站測得最大地動加速度為458.01gal。因天王星大樓有結構計算、設計及承造等缺失，造成天王星大樓1樓柱子先被破壞，又於當天8時11分許，建築物抗震能力不足向南傾斜倒塌，導致住戶康老師在大樓1樓處遭土石壓砸壓迫胸部，創傷性窒息死亡。
地檢署表示，營造公司陳姓負責人、營造公司謝姓經理於1984年間擇定花蓮市北濱段土地，興建地下1層、地上9層建築物，並取名為「天王星大樓」，依當時建築法規定，應由建築師設計、監造，並由依法登記開業營造廠商承造。
由於天王星大樓為5層以上供公眾使用建築物，依當時規定，須檢附「地質鑽探報告書」及「結構計算書」，因此委由曹姓建築師簽證擔任天王星大樓建案設計人、監造人，並委由陳姓土木技師結構計算，並出具結構計算書，再由曹建築師在結構計算書上簽證。
檢方調查，陳姓土木技師未遵守規定，結構計算書採用靜載重低估34.2％（達1189噸），水平地震橫力也少算28.4％（達127噸），另經比對建築圖說，計算書中計算一樓高度3.6公尺，與建築圖說4.5公尺不符（少算 0.9公尺），直接造成一樓梁、柱配筋不足。而曹姓建築師本應仔細檢查天王星大樓的結構計算是否依規定分析、確實計算載重並能承受地震，但他未充分注意就簽證，讓明顯錯誤的計算書通過。
檢方指出，營造公司陳姓負責人當時未注意，未確實監督所屬員工、工地主任及包商就工程依圖說及規定施工，又疏未注意確實到場勘驗查核施工狀況，致所施工完成天王星大樓於竣工前，發生建築物柱兩端箍筋間距偏大，圖說為10公分，施作成15公分及主筋搭接長度不足約30％，使鋼筋強度僅能發揮70％，有降低結構強度暨耐震能力違誤，而有影響建築結構安全施工錯誤過失。
檢方調查大樓營造公司、建築師、土木技師等4人，其中營造公司謝姓經理、陳姓土木技師2人已死亡不起訴。曹姓建築師事務所在2013年註銷登記，戶籍不在國內，發布通緝中。
檢察官認為，陳姓負責人輕忽、怠慢管理公司建築業務，導致建物有施工上重大瑕疵，造成施工時，原可監督把關建物安全機制遭架空，造成被害人死亡及數以百計住戶無家可歸，且於犯後矢口否認犯行，將責任推諉早已死亡謝姓經理等人，未見悔意，因此涉犯過失致死罪嫌提起公訴。
