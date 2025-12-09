里長受招待率團赴魯 中共交代「國民黨自己兄弟」...今二審仍無罪

基隆市孝岡里長吳石金被控於2023年邀12名里長等人赴中國大陸旅遊，接受山東省煙台市台辦招待，餐會中稱「國民黨是自己兄弟」，請里長等人於翌年的總統、副總統大選支持藍營候選人。基隆地檢署依反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌起訴，一審法院認為證據不足，判吳無罪。檢方上訴，台灣高等法院今駁回上訴，由於速審法限制檢方上訴，幾乎已確定無罪。

吳石金今天到庭聆聽判決，得知結果後，大聲感謝法官，並說自己很衰。

起訴指出，吳石金當選里長後與煙台市台灣辦公室人員建立長期互動關係，明知中共政權設有國台辦及統戰部等對台工作機關，關心並欲滲透台灣選舉，在大選前夕、2023年11月間受煙台市台辦指示、委託或資助，鎖定里長為主要對象，招攬基隆市里長及親友等共33人，赴陸參加由共產政權或煙台市台辦出資招待的6天5夜山東旅遊團。

依當時行情，每人僅來回機票即應支付約9800元，但該團每位參加者全程旅費僅需支付5500元，煙台市台辦除資助每位參加者價格不足部分外，並針對「樁腳」、12位里長另給每人人民幣1100元（約台幣4700元）款項，依匯率換算，里長形同整趟行程免費。基檢依反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等罪嫌起訴吳。

吳石金否認有何反滲透、賄選犯行，解釋雖召集赴山東旅遊接受招待，但個人並沒有取得利益，機票部分只是因為他「聽錯了價格為5500元」，後來發現搞錯，本來想取消，但陸方又說請他先代墊，說之後會把差額還他。

基隆地院認為中共官方到場，向接受招待的團員發表「國民黨是自己兄弟、是我們自己的」、「不要支持民進黨和主張祖國分裂的政黨」、「兩岸一家親」等選舉性言論，這些言語非出自吳石金之口。

有女團員說，是單純去旅遊，沒有感覺到陸方有傳遞特定政治傾向，吳也再三跟強調旅遊過程不要談政治，旅遊跟政治無直接關聯。她說，旅途中吳有私下給她人民幣1000元，算是退還團費5500元的一部分；但有的團員則說沒拿到人民幣1100元退款。