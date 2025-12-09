光電層層轉包 高雄三地集團鍾嘉村涉A走3.5億遭求刑18年

三地集團創辦人鍾嘉村（中）涉案後一度獲得二千萬元交保，後由法院更裁羈押，昨移審後爭取交保失敗，法官裁定羈押並還押看守所。圖／聯合報系資料照片

高雄三地集團創辦人鍾嘉村涉灌水工程款收受回扣約三億五千萬元，使集團旗下或轉投資的北基、三地能源、合豐能源權益受損，高雄地檢署昨依特別背信、證券交易法起訴鍾嘉村等四人，對鍾具體求刑十八年，併科罰金一點九億元。

案件偵查時鍾嘉村被羈押，昨移審法院，檢方要求保釋金須高於二點二億元，鍾因短時間籌不出錢，希望降價；法官堅持重保，且要上電子腳鐐，最後裁定繼續羈押，今上午十時前籌齊保釋金，可再具狀聲請交保。

檢調查出，鍾嘉村計畫在屏東獅子鄉、車城鄉開發太陽能光電場，由旗下北基國際百分之百持股的三地能源與開陽能源合作，分別以百分之五十一、百分之四十九持股合資成立合豐能源。

二○一九年四月間，合豐公司向鍾嘉村承租土地並申請電業籌設許可，接著跟開陽簽訂工程、採購及施工統包合約，開陽支付每千瓦五千元開發費給合豐能源，事後該開發費再透過假合約，匯至鍾嘉村掌控的尚發公司，讓合豐損失一億九千多萬元利益。

由於工程款超出開陽能源負責人蔡宗融估算，鍾、蔡決定另找廠商，先將一億七二○○萬元工程費灌水至三億五千萬元，再由尚發承包後轉包給毅城營造，毅城再以一點七二億元發包給世英營造，中間「價差」當成回扣交付鍾嘉村，使合豐約損失一點五億餘元。

檢調今年十月搜索約談，鍾被聲押，法院以二千萬元交保，蔡宗融無保請回；檢方抗告，經撤銷發回，鍾嘉村改裁收押禁見，蔡宗融以二百萬元交保。

羈押期間鍾嘉村一度因身體狀況變差，戒護至義大醫院就醫。

偵查期間鍾坦承部分犯行，繳回一點二億餘元犯罪所得，檢方昨起訴求處重刑；蔡宗融承認部分犯行，檢方依違反證交法起訴，求刑十二年，併科罰金一千萬元。開陽詹姓財務長、毅城營造郭姓負責人也一併起訴。