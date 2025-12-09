聽新聞
創辦人接連涉案 三地集團頻賣地套現

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

六十六歲鍾嘉村從事土地開發起家，創辦的三地集團橫跨通路、房地產及客運，但他接連捲入台南市前議長郭信良行賄案及特別背信等罪，為籌措現金支應集團營運，已多次變賣土地套現。

三地集團旗下有北基、南仁湖、三地開發、三地能源、乖乖等多家上市櫃、興櫃公司，透過交叉持股持有集團公司股票，老牌的高雄客運也是成員。

今年四月間，橋頭地檢署偵辦台南市前議長郭信良收賄案，鍾嘉村被捲入，首次傳喚拘提，檢方以廿萬元交保；事隔四個月，郭、鍾又被傳喚，改以二百萬元交保。

橋檢查出，郭信良宣稱可協助三地順利讓光電場營運，並推薦熟識廠商接下三地旗下工程，三地集團創辦人鍾嘉村取得郭承諾後展開合作，由郭負責護航光電案場。鍾為滿足郭信良需求，以工程款名義自掏腰包墊付一千五百萬元，其中六百萬元是給岡山營造回填土方、整地，其餘九百萬元是給郭信良的賄款。

行賄案今年十月二日由橋檢依違反貪汙罪起訴，隔天鍾就因屏東光電場開發案，再被雄檢搜索並傳拘到案，十月九日由法院裁定羈押禁見。

鍾嘉村被押後，集團為繼續營運，由他擔任代表人的北基、南仁湖等公司，陸續改由其子鍾育霖或其他人接手，並變賣多筆精華地套現。

十月中，旗下三地開發發布重訊，處分高雄河堤社區三百多坪土地，變現五億多，十一月北基也處分桃園六筆土地，換得近十億元現金；外傳集團全台還有多筆土地已開放買家洽詢，積極籌措現金供集團營運。

