受虐柯基逆轉判還給飼主 台南市府：會強化案件證據蒐集

台南市政府前年底沒入受虐的柯基犬，飼主打行政訴訟，法院認定未構成法令規範「致死之虞」判市府須歸還，市府表示，將強化案件的證據蒐集與判斷流程。但動保界直言，判決與預期不符，要推動透過更精準的證據，降低法源解釋的落差。

南市府動保處表示，本案的柯基犬仍由動物之家妥善照護，健康穩定，待收到高雄高等行政法院判決書後，將通知飼主完成返還程序及責任宣導，之後將持續不定期訪視與追蹤犬隻狀況，確認飼主已改善照護方式。不過，涉施虐的杜姓男子及女友，已分別處3千元、1萬5千元並繳清。

依據動保法第5條規定，飼主對於其管領之動物，應避免其遭受騷擾、虐待或傷害；另依該法第32條，若主管機關認為飼主對動物有惡意或無故之騷擾、虐待或傷害，情節重大且有致死之虞，得逕行沒入動物收容。

法界解釋，依據法條規定，要達「沒入」的行政處分，飼主對於狗狗的傷害得要符合「情節重大且有致死之虞」，以此案來說，影片顯示吳女有徒手毆打、腳踹犬隻的行為，市府據此認定情節重大並執行沒入；不過，到了行政法院，以獸醫師鑑定結果來看，狗狗並沒有受傷，不合動保法「沒入」的構成要件，才判決飼主勝訴。

法界表示，動保處基於保護柯基的立場，先沒入犬隻照顧，社會大眾都會支持，是法院採較嚴謹的構成要件認定，才判動保處敗訴。

南市府動保處指出，當時基於影片內容與現場狀況，為確保犬隻安全才依規定裁處與沒入，針對法院對「致死之虞」的不同見解，未來將強化案件的證據蒐集與判斷流程。

中華民國保護動物協會秘書長李朝全認為，該案毛孩雖因飼主的同居人一時情緒失控受到傷害，然而，法官認為毛孩沒有明顯傷口、沒有致死疑慮，沒入構成要件不合，但沒有人能保證同居人情緒是否真能獲得安撫、會不會讓毛孩再度受傷？也讓該不該沒入犬隻陷入兩難，坦白說「判決與期待是有落差」。