南投男38小時內狂打155通電話給妻子 結果慘了
南投一名黃姓男子與妻子關係不睦，有家暴行為，黃妻向法院聲請保護令獲准，不得家暴或直接、間接騷擾，效期2年。黃男得知保護令後，為了質問妻子，在38小時內打了155通電話，他被以違反保護令罪，處拘役45日，得易科罰金。
判決書指出，黃男對妻子會以言語或肢體施暴，妻子搬出住家，向南投地院聲請保護令，去年元月中旬核發裁定黃男不得對她家暴或直接、間接騷擾，並應於保護令核發日起10個月內完成24小時認知教育輔導處遇計畫，有效期間為2年。
不料，黃男得知妻子聲請並獲核發保護令，心有不滿，去年4月時按捺不住情緒，從16日凌晨0時起到17日下午2時，斷續用Line打142通語音電話，以及手機撥打13通未顯示號碼電話，38小時內共打了155通，平均每小時打4、5通。
黃妻當下備感困擾，因此報警處理，檢警調查時，黃男對其頻繁打電話的行為坦承不諱，南投地檢署檢察官以違反家庭暴力防治法，聲請以簡易判決處刑；南投地院以違反保護令罪，判處黃男拘役45日，如易科罰金，折合4萬5000元。
