他騎車跟警對到眼…衝進餐廳喝下透明液體 拒酒測遭罰27萬不服提告

杜姓男子凌晨騎租賃機車跟巡邏員警對到眼，違規離去，員警覺得可疑追上，過程聞到濃厚酒味；杜騎到一間餐廳，把車丟下走進去拿起桌上透明液體喝下，隨後主張他沒有酒駕，是進餐廳才喝，拒絕酒測，遭交通局裁罰27萬。杜不服提告，法院維持罰鍰但撤銷吊照處分。

判決書指出，杜姓男子去年5月20日凌晨4時8分，騎著租賃GoShare電動機車載人行經台南市中西區永福路2段，因駛入路肩未使用方向燈，被巡邏員警目擊追緝；杜騎到一間餐廳前，停車進入，員警上前攔查要求配合實施酒測，但杜卻立即拿起桌上透明液體喝下。

杜以停車後才喝酒拒絕酒測，員警依拒測、騎乘租賃車罰鍰加重2分之1等當場舉發移送；杜至台南市交通局聽候裁決，收到裁決書，因不服罰鍰高達27萬，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

杜姓男子主張，當天與朋友聚餐，進入餐廳後即飲用酒類，之後員警出現在門外，要求他配合接受酒測；他認為自己並無酒後駕車行為，行車亦沒有實際發生危害，且到餐廳後已飲用高粱酒，酒測結果就不是他騎機車時真實身體狀態，自不負有接受酒測義務。

杜指出，員警並不具有合理懷疑他有何危害行為，無從依警察職權行使法實施攔停，要求他在餐廳內酒測；且餐廳當時已打烊，屬於私人場域，縱使有如員警所說發現車輛危害情形，員警也沒有鳴笛或開啟巡邏燈，仍堅持在私領域中強行實施攔查，即有不當。

交通局指出，員警是看見杜騎車駛入路肩未使用方向燈，才上前盤查，盤查時發現杜身上有酒氣、有喝酒駕車嫌疑，進一步要求酒測；此時已合法攔停，得逕依處罰條例或刑法相關規定，要求杜配合酒測，交通局裁處並無不合。

法院認為，依據舉發員警出庭作證，當時跟杜對到眼，杜隨後違規行駛，因此他追緝攔查，聞到杜有濃厚酒味；杜一到餐廳門口就把車丟下，也不管乘客，走進去就拿起桌上的透明液體一飲而盡，他請杜出來接受盤查，並詢問之前有沒有喝酒。

法院指出，員警與杜並不相識，並無甘冒遭訴偽證、偽造公文書等犯罪風險，刻意不實指述；且員警證詞與密錄器影像內容相符，足認證述應為真實。則員警眼見杜有違規行為，依警察職權行使法上前攔查，跟隨杜到餐廳，要求酒測，並無違法疏失。