三地集團董座交保失敗 籌不到2.2億求降價..法官冷回「你們集團很大」

高雄三地集團創辦人鍾嘉村被控透過灌水工程款等方式，侵害合豐能源公司權益，不法金額估3億5084萬元，高雄地檢署今依特別背信、證券交易法等罪起訴鍾嘉村；鍾涉案後被收押，今移審後雙方爭執交保金額，檢方要求保釋金須高於2.2億元，鍾嘉村則喊「籌不出錢」，法官最後諭知還押，若鍾明天10點錢籌齊保釋金，再具狀聲請交保。

雄檢偵辦期間，鍾坦承部分犯罪事實，並繳回一億兩千多萬元不法所得，今延押庭上，檢辯雙方針對保釋金額激辯，鍾的辯護律師稱鍾嘉村自羈押後，被銀行抽銀根，需要他出面處理，且他身兼多家公司負責人，不可能逃亡。

但檢方則認為，鍾涉案不法金額估3億5084萬元，扣除已繳回不法所得，若要交保，保釋金至少要高於2.2億元以上，且應上電子腳鐐；但鍾的律師則稱他有就醫需求，上電子腳鐐會影響就醫、手術。

庭審期間，法官原本計畫諭知2.2億元交保，但鍾嘉村喊話「資金有困難，籌不出來，希望可以降低一點，我身體狀況很不好，不要再押了」。

但承審法官陳川傑堅持，認為當初鍾嘉村被裁定2000萬元交保時，二審就認為金額太低，對他完全無壓力，「三地集團很大，買得起乖乖，高雄客運，相信有足夠財力」。

鍾嘉村一方再反駁，認為土地沒賣就沒錢，而且銀行都關門了，現在要籌錢很困難。中間停審一度休庭，讓律師打電話試著籌錢，重新開庭後，仍無法在今日籌足足額保釋金。

法官陳川傑最後認為，先羈押，若籌到錢，明天（8日）上午10點前在傳真至法院聲請交保，若明天10點前無法，則延後至後天（9日），且一定要上電子腳鐐，「這是我的堅持」。