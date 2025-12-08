本土劇女演員討債嗆「我是黑道的女人」 法院判刑8月

本土劇女演員洪曉玲投資導演劉蓮笙拍攝紀錄片，懷疑被騙錢，被控找「黑衣人」向劉蓮笙的姊姊討債，另逼迫簽下100萬元本票，台北地方法院審理，今天依恐嚇取財罪判處洪女有期徒刑8月。可上訴。

檢方指控，2021年間，洪女得知劉蓮笙計畫拍攝新片，決定出資250萬元，不過，拍片受到新冠疫情的影響，久久沒有下文，洪女於是控告劉涉詐欺罪，檢方認為劉無犯意，處分劉不起訴。

台北地檢署指控，洪曉玲懷疑劉蓮笙躲債避不見面，帶「黑衣人」到劉蓮笙的姊姊家，逼劉蓮笙的姊姊簽下100萬元本票，另以LINE傳「我是黑道的女人」、「斷你手腳」的訊息，劉蓮笙的姊姊報警處理。

據調查，洪曉玲1999年因詐欺遭判刑確定，2013年又因販毒判刑11年入獄，2020年獲准假釋出獄仍再犯案。

