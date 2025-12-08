快訊

林倪安10點聲明曝光！駁斥當高志綱小三 堅持全面提告

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家

慘輸蔣萬安近4成！ 吳怡農揭「台北優勢」 再酸：把輝達當政績太不認真

聽新聞
0:00 / 0:00

本土劇女演員討債嗆「我是黑道的女人」 法院判刑8月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

本土劇女演員洪曉玲投資導演劉蓮笙拍攝紀錄片，懷疑被騙錢，被控找「黑衣人」向劉蓮笙的姊姊討債，另逼迫簽下100萬元本票，台北地方法院審理，今天依恐嚇取財罪判處洪女有期徒刑8月。可上訴。

檢方指控，2021年間，洪女得知劉蓮笙計畫拍攝新片，決定出資250萬元，不過，拍片受到新冠疫情的影響，久久沒有下文，洪女於是控告劉涉詐欺罪，檢方認為劉無犯意，處分劉不起訴。

台北地檢署指控，洪曉玲懷疑劉蓮笙躲債避不見面，帶「黑衣人」到劉蓮笙的姊姊家，逼劉蓮笙的姊姊簽下100萬元本票，另以LINE傳「我是黑道的女人」、「斷你手腳」的訊息，劉蓮笙的姊姊報警處理。

據調查，洪曉玲1999年因詐欺遭判刑確定，2013年又因販毒判刑11年入獄，2020年獲准假釋出獄仍再犯案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本土劇女演員洪曉玲。圖／聯合報系資料照片
本土劇女演員洪曉玲。圖／聯合報系資料照片

詐欺 疫情 黑道

延伸閱讀

領錯獎社死現場！劉詩詩得獎「竟被換成白鹿領走」愛奇藝出包急道歉 陸網看不下去砲轟：退錢

「如懿傳」嘉貴妃奪影后被酸爆！辛芷蕾中槍「扯頭髮就得影后」

MLB／19萬4175秒！大谷翔平攻佔日本電視廣告 曝光量從45名躍升第5

范冰冰奪金馬影后！視訊連線哭成淚人兒 狂收650條訊息「李安也祝賀」

相關新聞

金曲歌后曹雅雯高雄演出遇新加坡籍恐怖歌迷 跟騷多年被押進看守所

金曲歌后曹雅雯碰到新加坡籍劉姓歌迷騷擾，曹為此向法院聲請跟騷保護令獲准，今年12月初，曹雅雯到高雄演出，劉女竟現蹤演唱會...

本土劇女演員討債嗆「我是黑道的女人」 法院判刑8月

本土劇女演員洪曉玲投資導演劉蓮笙拍攝紀錄片，懷疑被騙錢，被控找「黑衣人」向劉蓮笙的姊姊討債，另逼迫簽下100萬元本票，台...

鐵鎚敲桌反擊噪音擾鄰 竹縣男子遭判刑6月

竹縣蕭姓男子為反擊隔壁鄰居噪音，以鐵鎚敲打桌面製造噪音，卻影響另一側鄰居致精神緊繃而遭提告，新竹地院依強制罪將蕭男判處6...

高雄三地集團創辦人聯手開陽能源董座A走3.5億 雄檢起訴求刑18年

高雄三地集團創辦人鍾嘉村透過旗下興櫃公司三地能源與開陽能源合資成立合豐能源，卻涉嫌將太陽能光電場工程發包給鍾實質掌控的尚...

貴婦奈奈、前男友涉吸金上億 名醫黃立雄涉案不起訴

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端涉與前醫師男友黃博健、黃父台大名醫黃立雄以杏立生技公司及博全診所名義販售醫美產品，涉吸金詐騙1億餘...

法入家門！一晚狂打128通電話向父親要錢 法官判女兒強制罪

與家庭失聯5年的陳姓女子，缺錢花用打電話回家向父親討錢，一個晚上撥打電話128次給父親，依強制罪起訴；法院開庭，父親幫女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。