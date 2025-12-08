鐵鎚敲桌反擊噪音擾鄰 竹縣男子遭判刑6月
竹縣蕭姓男子為反擊隔壁鄰居噪音，以鐵鎚敲打桌面製造噪音，卻影響另一側鄰居致精神緊繃而遭提告，新竹地院依強制罪將蕭男判處6月徒刑，得易科罰金。可上訴。
新竹地方法院1日判決書指出，蕭男住在隔音不佳的連棟透天厝，因不滿隔壁鄰居常有噪音，從2022年9月中起到今年7月中，以鐵鎚敲桌反制，卻影響另一側住戶。
判決書表示，蕭男坦承於案發期間以鐵鎚敲擊桌面製造噪音，但否認涉犯強制罪，主要是因隔壁鄰居先製造噪音才反擊，且他並非連續性或長時間製造聲響；此外他跟另一側鄰居不認識、也非針對該鄰居。
法官認為，居住安寧屬受法律保障的基本權益，規律作息更是個人生存的重要前提，一旦長期受噪音干擾，恐引發情緒不穩、憂鬱、焦慮及工作效率下降等後遺症。
法官表示，蕭男卻經常刻意製造噪音干擾他人作息，被害人也舉證期間遭干擾多達397次，儘管噪音非整日持續，但其不定時、反覆製造聲響的行為已構成犯罪，因此將蕭男依強制罪判處有期徒刑6月，得易科罰金。可上訴。
