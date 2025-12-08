快訊

金曲歌后曹雅雯高雄演出遇新加坡籍恐怖歌迷 跟騷多年被押進看守所

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

金曲歌后曹雅雯碰到新加坡籍劉姓歌迷騷擾，曹為此向法院聲請跟騷保護令獲准，今年12月初，曹雅雯到高雄演出，劉女竟現蹤演唱會現場「緊盯」曹雅雯，嚇得曹報警求助，高雄仁武警方獲報後逮人，劉女被依違反跟騷法聲押獲准。

曹雅雯去年起屢受瘋狂劉姓粉絲騷擾，生活不堪其擾，即便求助警方以及司法，對方仍持續透過社群以及各種方式滲入她的生活圈，逼得曹雅雯只能依跟騷法聲請保護令。

但今年11月至12月間，劉女卻持續傳送電子郵件騷擾曹雅雯，本月12月3日，曹雅雯到高雄公益演出，劉女直接跑到演唱會現場苦候曹雅雯，嚇得曹只能報警求助。

高雄仁武警分局獲報後，到場將劉女逮捕，因曹雅雯有保護令在身，橋頭地檢署檢察官訊問後，認為她違反保護令且有跟蹤騷擾之虞，向法院聲押獲准。

橋檢指出，劉女曾因恐嚇、跟蹤騷擾等罪，被新北地院判處應執行有期徒刑6月確定，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境；又因犯跟蹤騷擾防制法，被台北地院處拘役50日確定，主任檢察官鄭子薇已聯繫新北、台北地檢署執行，全力避免劉女再犯。

曹雅雯屢受瘋狂粉絲騷擾。圖／本報資料照片
曹雅雯屢受瘋狂粉絲騷擾。圖／本報資料照片

