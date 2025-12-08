貴婦奈奈、前男友涉吸金上億 名醫黃立雄涉案不起訴

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端涉與前醫師男友黃博健、黃父台大名醫黃立雄以杏立生技公司及博全診所名義販售醫美產品，涉吸金詐騙1億餘元。蘇陳端、黃立雄日前返台歸案，北檢今偵結，認定黃立雄僅掛名、未負責醫美，給予不起訴處分；蘇陳端涉案部分仍調查中。

黃立雄涉案部分北檢今偵結，此案有借貸投資人提告遭騙5千餘萬元，還有杏立博全醫美診所倒閉10多名消費者求助無門提告詐欺。檢方認為，黃立雄掛名院長未實際經營，僅負責婦產科與醫美無關，診所金流未流向黃立雄，借貸部分則是兒子黃博健私人名義借貸，犯罪嫌疑不足不起訴。

全案源於，蘇陳端被控涉利用高知名度，與黃博健及黃父黃立雄（婦產科名醫）等人，以杏立生技公司及博全診所名義「儲值打折」販售醫美產品，向不特定民眾吸金一億餘元，涉犯詐欺等罪；蘇陳端等3人於2018年11月出境美國，轉往加拿大藏匿，2019年1月北檢對蘇陳端、黃立雄、黃博健等人發布通緝。

調查局掌握，黃博健無回台投案打算，傳聞黃博健因玩地下期貨慘賠，積欠地下錢莊利息高達千萬，導致一家人全遭黑道討債，去年黃立雄與妻子黃林麗真稱被黑道追殺，去年5月主動返台歸案，事隔一年蘇陳端回台，通緝中的黃博健依然逃亡海外。

黃立雄與妻子黃林麗真2024年間稱在加國被黑道追殺，聲請政治庇護遭法院駁回，2024年5月主動返台歸案，北檢當時諭知黃立雄50萬元交保，並實施電子腳鐐監控，後因身體因素改為每日以手機與科控中心視訊；另黃林麗珍涉另起詐欺案，士林地檢署調查後給予不起訴。

據悉，51歲通緝犯蘇陳端認為自己涉案程度不深，且父親年事已高，且在加國以「難民身分」居留工作等原由，與駐加國法秘蔡佩汶聯繫，主動買機票回國面對司法。蘇陳端調查局陪同下搭機回國，2025年5月1日落地後在桃園國際機場被捕，隨即帶往台北市調處訊問，釐清所涉詐騙案，當日下午1許解送北檢歸案。