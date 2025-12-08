法入家門！一晚狂打128通電話向父親要錢 法官判女兒強制罪

與家庭失聯5年的陳姓女子，缺錢花用打電話回家向父親討錢，一個晚上撥打電話128次給父親，依強制罪起訴；法院開庭，父親幫女兒求情，盼望法官女兒無罪，台北地院審理，依未遂犯判陳女拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

審理本案的是國民法官法庭女法官洪甯雅，洪是律師轉任法官，對陳女的「不孝」於判決中多所著墨。

陳女與父親失聯5年，失聯期間，曾因缺錢花用向父親討要金錢，但都被拒；2025年5月8日至26日，她不斷以「未顯示門號」電話撥打給父親，5月26日下午5時再跑到父親家門外，要父親給錢，信義分局查辦陳女，檢方依強制罪起訴她。

法院開庭，陳女否認犯行「那是我跟我爸約定好的」，怒稱跑到家門口被抓進警局那天「父母都不接電話啊」，她還稱，有跟父親約定好的，父親答應在台北車站給她錢，怪罪父親對她精神迫害。

法官認為，陳女常於晚間11時、凌晨1時、5時密集打電話，妨害父親休憩睡眠，超過一般人容忍的限度，甚以「私人號碼」、「未知號碼」撥打，確實是強制行為。

法官查閱通聯紀錄，2025年5月24日晚間11時58分，陳女連續撥打128通電話，打電話的時間、次數以時間及頻率具違法性，不過，父親未因此交付財物，陳女僅涉未遂罪，可依規定減刑。

判決說，陳女四肢健全，如缺錢花用，應努力尋找工作維生，且明知與父母、家人長期不往來，父母也沒有供養、支應她開銷的義務，卻因「自認」父母應給她金錢花用，即無視父母年長且生養的辛勞，造成父親及家人身心壓力，應予非難。

陳女庭訊時一再檢討家人，不能面對自己的錯誤，除了表示自己是高職畢業，對法官審問的事都表示「那是隱私」、「無可奉告」；父親說「我沒有趕女兒走」、「希望女兒可以在外好好謀生」、「請法官判女兒無罪」，「高抬貴手給她一條生路」。