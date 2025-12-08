快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

聽新聞
0:00 / 0:00

法入家門！一晚狂打128通電話向父親要錢 法官判女兒強制罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

與家庭失聯5年的陳姓女子，缺錢花用打電話回家向父親討錢，一個晚上撥打電話128次給父親，依強制罪起訴；法院開庭，父親幫女兒求情，盼望法官女兒無罪，台北地院審理，依未遂犯判陳女拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

審理本案的是國民法官法庭女法官洪甯雅，洪是律師轉任法官，對陳女的「不孝」於判決中多所著墨。

陳女與父親失聯5年，失聯期間，曾因缺錢花用向父親討要金錢，但都被拒；2025年5月8日至26日，她不斷以「未顯示門號」電話撥打給父親，5月26日下午5時再跑到父親家門外，要父親給錢，信義分局查辦陳女，檢方依強制罪起訴她。

法院開庭，陳女否認犯行「那是我跟我爸約定好的」，怒稱跑到家門口被抓進警局那天「父母都不接電話啊」，她還稱，有跟父親約定好的，父親答應在台北車站給她錢，怪罪父親對她精神迫害。

法官認為，陳女常於晚間11時、凌晨1時、5時密集打電話，妨害父親休憩睡眠，超過一般人容忍的限度，甚以「私人號碼」、「未知號碼」撥打，確實是強制行為。

法官查閱通聯紀錄，2025年5月24日晚間11時58分，陳女連續撥打128通電話，打電話的時間、次數以時間及頻率具違法性，不過，父親未因此交付財物，陳女僅涉未遂罪，可依規定減刑。

判決說，陳女四肢健全，如缺錢花用，應努力尋找工作維生，且明知與父母、家人長期不往來，父母也沒有供養、支應她開銷的義務，卻因「自認」父母應給她金錢花用，即無視父母年長且生養的辛勞，造成父親及家人身心壓力，應予非難。

陳女庭訊時一再檢討家人，不能面對自己的錯誤，除了表示自己是高職畢業，對法官審問的事都表示「那是隱私」、「無可奉告」；父親說「我沒有趕女兒走」、「希望女兒可以在外好好謀生」、「請法官判女兒無罪」，「高抬貴手給她一條生路」。

洪甯雅因此認為，父親在法庭看女兒困苦、面對訴訟程序，請求法院可以給女兒機會，反觀女兒只著眼於家人應該給她金援，審酌陳女的犯罪動機等，依法判決。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

父母 家人 金錢 失聯 睡眠 隱私 壓力 國民法官

延伸閱讀

柯志恩首談賴瑞隆兒霸凌案 「選舉不應該把家人牽扯進來」

自己的媽媽自己顧？他給4萬家用「妻拒絕照顧岳母」網不挺：請看護就好

2國中生大年初一放沖天炮釀火燒車 父母被判連帶賠償60萬

「五子登科」變奢望 他感嘆：年輕人不靠父母長輩太難了

相關新聞

法入家門！一晚狂打128通電話向父親要錢 法官判女兒強制罪

與家庭失聯5年的陳姓女子，缺錢花用打電話回家向父親討錢，一個晚上撥打電話128次給父親，依強制罪起訴；法院開庭，父親幫女...

單身阿姨妙招「房產換長照」 完美避開手足特留分爭議

大部分的人不願意臨終接受無效延命醫療，但結果事與願違，如何避免人生謝幕陷入「好不了又死不掉」悲劇？也有人擔心自己失智後，指定監護人「所託非人」，未被妥善照顧，又擔心手足特留分爭議；「法律快譯通」邀請資深法界人士分享「意定監護」案例，看民眾如何精妙安排好人生最後一哩路。

到女研究生家打蟑螂拍閨房照挨告判賠 律師：侵害隱私權

成功大學一名女研究生租屋處出現蟑螂，她上網徵求朋友幫忙打蟑螂，林姓男網友自告奮勇前往，卻用手機拍她放在床上的內褲照片，並...

獨／殺人犯判無期徒刑嫌不公 律師上訴竟演到告訴代理人旁...法官制止

國民法官法上路近3年，台灣高等法院上周接連出現遭判死刑、無期徒刑的被告律師抨擊一審審判長訴訟指揮情事，殺人犯林家宏的律師...

適用法令錯誤 國民法官判決首遭撤銷

國民法官法設計初衷，上級審原則尊重國民法官庭判斷，以反映國民正當法律感情；最高法院日前以二審適用法令錯誤、未說明沒收肇事...

殺人罪國民法官庭判無期最多 二審幾無輕判

司法院統計，去年終結的六十五件國民法官庭案，被告罪名人數最多的是「殺人罪」，廿三名殺人犯有十人被判無期徒刑，是判最多的科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。