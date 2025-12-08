快訊

鐵道再教育？維護車廂安全與「軟性勸導」的乘車心理戰

陸外交部指控日本炒作「雷達照射」問題 渲染緊張局勢

板橋後站餐廳氣爆宛如戰地慘況曝 住戶驚：整棟樓大搖晃嚇死

到女研究生家打蟑螂拍閨房照挨告判賠 律師：侵害隱私權

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

成功大學一名女研究生租屋處出現蟑螂，她上網徵求朋友幫忙打蟑螂，林姓男網友自告奮勇前往，卻用手機拍她放在床上的內褲照片，並向共同友人表示「濕濕的」、「是不是要勾引我」，女生不滿提告，台南法院新市簡易庭認定不構成性騷擾但侵害隱私權，判賠12萬元。

律師黃仕翰指出，不只臉部特徵不得未經同意拍攝否則恐將侵害肖像權，私人場所也享有隱私保護，未經同意在他人住宅、辦公室或私人聚會場所拍攝，除了可能構成侵害隱私權，畫廊、電影院可能涉及著作權，餐廳、私人公司可能涉及營業秘密等，即使是在親友住家都不能隨意亂拍。

該名女研究生提出侵權行為損害賠償訴訟主張，2023年10月17日凌晨住處出現蟑螂，情急下請林姓男子協助處理，林進入房間後，竟以手機偷拍她置於床上的內褲照片；林事後將照片拿給共同友人看，說出「你看這個女生我有意思」、「她這樣是不是在色誘我」等。

女研究生指出，林當時說話的對象包括女生，詢問「濕濕的」、「是不是要勾引我」、「是吧，這個女生是在色誘我吧」等，讓她感到非常生氣、噁心；她請求法院判性騷擾防治法或民法第184條第1項前段，擇一判決林應給付20萬元賠償。

林姓男子承認有拍照片，但他沒有將照片展示給別人觀看，也沒有對共同女性友人說出相關內容，並無構成侵權行為；就算他對另一名女生有說一些言語，也是私下陳述，並未廣為傳播，且不是對告訴人直接陳述，沒有性騷擾，也難認其名譽權受到侵害。

法院指出，依據雙方共同女性友人的證詞，林確實向她說那天有偷拍告訴人床上的內褲，反覆詢問是不是「色誘我」，還說床頭有放情趣用品；除了單獨對她講，在友人車上也對男性友人以內褲、水漬等話題描述並詢問「是在色誘我吧」的事情。

法院認定，林確實曾說出具有性意味的言語，足以侵害告訴人人格尊嚴，但林並非直接對當事人說出，難認構成性騷擾；不過，林未經同意拍攝屬告訴人私人領域房間內部，並將該照片展示給他人觀看，認定已構成侵害隱私權，判決林應賠償精神慰撫金12萬元。

律師黃睦涵表示，住家特別是臥室區域屬於個人隱私，如果未經同意拍照，當事人可以依民法第18條請求法院除去侵害，要求刪除照片；不過，當事人雖然有除去侵害請求權，但也要證明權益受到損害才能求償，如對方拍攝是以欣賞的態度稱讚，並未構成損害，法院就不會判賠。

成功大學一名女研究生上網徵求朋友幫忙打蟑螂，林姓男網友自告奮勇前往，卻用手機拍她放在床上的內褲照片，法院判賠12萬元。本報資料照片
成功大學一名女研究生上網徵求朋友幫忙打蟑螂，林姓男網友自告奮勇前往，卻用手機拍她放在床上的內褲照片，法院判賠12萬元。本報資料照片

性騷擾 隱私權 照片 蟑螂 女生 內褲 房間 偷拍

延伸閱讀

機師對2空姐性騷擾成立 國外行為無裁罰權

林青霞豪宅驚傳遭入侵！不速之客身分曝光　她狠下心「殺無赦」

廚房排水孔冒蟑螂！她用「1神器」後再也沒出現 網驚：立馬去買

民眾吸珍奶吸到蟑螂！日出茶太暴食安危機 業者：全台門市停業1天清消

相關新聞

到女研究生家打蟑螂拍閨房照挨告判賠 律師：侵害隱私權

成功大學一名女研究生租屋處出現蟑螂，她上網徵求朋友幫忙打蟑螂，林姓男網友自告奮勇前往，卻用手機拍她放在床上的內褲照片，並...

獨／殺人犯判無期徒刑嫌不公 律師上訴竟演到告訴代理人旁...法官制止

國民法官法上路近3年，台灣高等法院上周接連出現遭判死刑、無期徒刑的被告律師抨擊一審審判長訴訟指揮情事，殺人犯林家宏的律師...

適用法令錯誤 國民法官判決首遭撤銷

國民法官法設計初衷，上級審原則尊重國民法官庭判斷，以反映國民正當法律感情；最高法院日前以二審適用法令錯誤、未說明沒收肇事...

殺人罪國民法官庭判無期最多 二審幾無輕判

司法院統計，去年終結的六十五件國民法官庭案，被告罪名人數最多的是「殺人罪」，廿三名殺人犯有十人被判無期徒刑，是判最多的科...

國民法官判刑重 律師槓上審判長、質疑權威引導造成預斷

國民法官法上路近三年，台灣高等法院上周接連有國審案件遭判死刑、無期徒刑，讓一審法院審判長成為箭靶，被告律師接連批評一審審...

台南技術員曾持刀追警…又因違停買晚餐被開單持斧砍女警 檢聲押獲准

42歲林姓技術員過去不滿警方將他的車輛拖吊，曾持登山刀追上拖吊車，跟警員扭打；昨晚他又不滿車輛再被巡邏員警開單，郭姓男警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。