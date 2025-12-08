到女研究生家打蟑螂拍閨房照挨告判賠 律師：侵害隱私權

成功大學一名女研究生租屋處出現蟑螂，她上網徵求朋友幫忙打蟑螂，林姓男網友自告奮勇前往，卻用手機拍她放在床上的內褲照片，並向共同友人表示「濕濕的」、「是不是要勾引我」，女生不滿提告，台南法院新市簡易庭認定不構成性騷擾但侵害隱私權，判賠12萬元。

律師黃仕翰指出，不只臉部特徵不得未經同意拍攝否則恐將侵害肖像權，私人場所也享有隱私保護，未經同意在他人住宅、辦公室或私人聚會場所拍攝，除了可能構成侵害隱私權，畫廊、電影院可能涉及著作權，餐廳、私人公司可能涉及營業秘密等，即使是在親友住家都不能隨意亂拍。

該名女研究生提出侵權行為損害賠償訴訟主張，2023年10月17日凌晨住處出現蟑螂，情急下請林姓男子協助處理，林進入房間後，竟以手機偷拍她置於床上的內褲照片；林事後將照片拿給共同友人看，說出「你看這個女生我有意思」、「她這樣是不是在色誘我」等。

女研究生指出，林當時說話的對象包括女生，詢問「濕濕的」、「是不是要勾引我」、「是吧，這個女生是在色誘我吧」等，讓她感到非常生氣、噁心；她請求法院判性騷擾防治法或民法第184條第1項前段，擇一判決林應給付20萬元賠償。

林姓男子承認有拍照片，但他沒有將照片展示給別人觀看，也沒有對共同女性友人說出相關內容，並無構成侵權行為；就算他對另一名女生有說一些言語，也是私下陳述，並未廣為傳播，且不是對告訴人直接陳述，沒有性騷擾，也難認其名譽權受到侵害。

法院指出，依據雙方共同女性友人的證詞，林確實向她說那天有偷拍告訴人床上的內褲，反覆詢問是不是「色誘我」，還說床頭有放情趣用品；除了單獨對她講，在友人車上也對男性友人以內褲、水漬等話題描述並詢問「是在色誘我吧」的事情。

法院認定，林確實曾說出具有性意味的言語，足以侵害告訴人人格尊嚴，但林並非直接對當事人說出，難認構成性騷擾；不過，林未經同意拍攝屬告訴人私人領域房間內部，並將該照片展示給他人觀看，認定已構成侵害隱私權，判決林應賠償精神慰撫金12萬元。